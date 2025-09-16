ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:«6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού διοργανώνει τα «6 α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου».

Μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και την οινογνωσία.
Η εκδήλωση αφιερώνεται στην μνήμη του Σπύρου Κοκοτού μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού που με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας.

Συμμετέχουν:
• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής
• Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι
• Τοπικοί Σύλλογοι και Σχολεία

Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με την ενότητα: Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ, Σχολείων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Γυναικών με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου».

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους.
Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης» και της «Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης».
Κιτροπλατεία – Άγιος Νικόλαος
Ώρα : 19:00

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε...

0
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο της Ελούντας με έναν υπάλληλο security...

Ψήφισμα ΔΣ Γ.Ν. Λασιθίου για την εκδημία...

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «Διαλυνάκειο» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ...

Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε...

0
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο της Ελούντας με έναν υπάλληλο security...

Ψήφισμα ΔΣ Γ.Ν. Λασιθίου για την εκδημία...

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «Διαλυνάκειο» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανδρέας Κουκλινός:Κατάθεση προσφυγής κατά Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης: Μουσική εκδήλωση «Ερήνη – Φως: Μια Μικρασιατική Ιστορία»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε την τελευταία του πνοή… πάνω στην αλλαγή βάρδιας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο της Ελούντας με έναν υπάλληλο security...

Ψήφισμα ΔΣ Γ.Ν. Λασιθίου για την εκδημία του Βογιατζή Ιωάννη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «Διαλυνάκειο» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ...

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τον Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
16-22 Σεπτεμβρίου, για μικρούς και μεγάλους σε σχολεία και...

Το 9ο Chaniartoon βρίσκεται… σε κρίση!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η κρίση είναι το θέμα του φετινού διεθνούς φεστιβάλ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST