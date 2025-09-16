Δήμος Αγίου Νικολάου:«6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού διοργανώνει τα «6 α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου».

Μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και την οινογνωσία.

Η εκδήλωση αφιερώνεται στην μνήμη του Σπύρου Κοκοτού μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού που με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας.

Συμμετέχουν:

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής

• Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι

• Τοπικοί Σύλλογοι και Σχολεία

Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με την ενότητα: Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ, Σχολείων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Γυναικών με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου».

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους.

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης» και της «Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης».

Κιτροπλατεία – Άγιος Νικόλαος

Ώρα : 19:00