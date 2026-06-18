ΡΕΘΥΜΝΟ

Ανέγερση Νέου Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος στον Δήμο Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την υλοποίηση του έργου κατασκευής του νέου Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος στον Δήμο Ρεθύμνης σηματοδοτεί η κοινοποίηση της Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ολοκληρώνεται επιτυχώς ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος.

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. – APCON GROUP Ι.Κ.Ε.» για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανέγερση Νέου Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος στο Δήμο Ρεθύμνης», συμβατικής δαπάνης 7.943.951,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Παράλληλα, στην κοινοποίηση της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνεται ότι ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η αναμονή της προβλεπόμενης δεκαπενθήμερης προθεσμίας, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 328 παρ. 1 του ν. 4700/2020 δεν προβλέπεται άσκηση προσφυγής ανάκλησης κατά της συγκεκριμένης Πράξης ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί το τελευταίο ουσιαστικό διοικητικό βήμα πριν από την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του νέου σχολικού συγκροτήματος.

Το συγκεκριμένο έργο θα καλύψει τις ανάγκες της Ειδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο, φιλοξενώντας σύγχρονες και πλήρως προσβάσιμες δομές για το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και τα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), προσφέροντας στους μαθητές και τις οικογένειές τους ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών τους.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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