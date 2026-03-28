Ανείπωτη τραγωδία: 21χρονος βρέθηκε νεκρός στην πόρτα του υπνοδωματίου του – Δύο ακόμη αιφνίδιοι θάνατοι στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βαρύ είναι το κλίμα στο νησί, μετά από τρεις αιφνίδιους θανάτους σε διάστημα λίγων ωρών – Σοκ από τον ξαφνικό θάνατο ενός πολύ νέου ανθρώπου
Ένα ακόμα τραγικό περιστατικό συγκλονίζει την Κρήτη, καθώς ένας νεαρός μόλις 21 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή της Ιεράπετρας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Ο άτυχος νέος βρέθηκε στην είσοδο του δωματίου του από τους γονείς του, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι οικείοι του αναφέρουν ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα καθοριστούν μετά από ιατροδικαστική εξέταση.

Την ίδια ημέρα, σημειώθηκαν ακόμα δύο αιφνίδιοι θάνατοι: Ένας 64χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στη Χερσόνησο, ενώ ένα τρίτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μαλεβίζι, όπου ένας 47χρονος άνδρας κατέληξε μπροστά στη σύζυγό του. Στην περίπτωση του 47χρονου, ο άτυχος άνδρας είχε γνωστά προβλήματα υγείας.https://www.neakriti.gr/

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

