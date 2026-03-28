Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συνεχίζονται οι εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης σε περιοχές του Ατσαλένιου, νέου Κοιμητηρίου και ΕΛΜΕΠΑ από τη ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνεχίζονται από τη ΔΕΥΑΗ οι εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης σε περιοχές του Ατσαλένιου, νέου Κοιμητηρίου και ΕΛΜΕΠΑ, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως και το Σάββατο 4 Απριλίου 2026.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Δημοτική Επιχείρηση, εργασίες τοποθέτησης θα συνεχιστούν στην οδό Καστοριάς, από την συμβολή της με την οδό Αχέρωντος και για μήκος 300μ. με κατεύθυνση προς το νέο Κοιμητήριο, στην οδό Αλεξανδρείας (από την συμβολή της με την Μηνά Γεωργιάδη έως την συμβολή της με την οδό Αναξαγόρα), στην περιοχή του Ατσαλένιου και στην οδό Ευαρέστου (από την συμβολή της με την Ε.Ο Ηρακλείου – Μοιρών έως την συμβολή της με την οδό Ναρσή), στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text
politika-kritis-ad
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST