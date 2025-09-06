Ανώγεια: Με εξόρμηση… στα Μιτάτα του Ψηλορείτη συνεχίζεται η διημερίδα για την Μετακινούμενη Κτηνοτροφία

Με θετικό πρόσημο έκλεισε η πρώτη μέρα.
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, οι εργασίες της πρώτης ημέρας της Διημερίδας για τη Μετακινούμενη Κτηνοτροφία που φιλοξενείται στα Ανώγεια, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του ΑΚΟΜΜ -Αναπτυξιακή Ψηλορείτη και τον Δήμο Ανωγείων, στον μοναδικό χώρο “ΜΙΤΑΤΑ-Ο τόπος του Βοσκού”
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των ίδιων των κτηνοτρόφων, ανοίγοντας έναν γόνιμο διάλογο για το παρόν και το μέλλον της μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας στην Κρήτη και την Ελλάδα. Τονίστηκε η ανάγκη στήριξης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η προστασία των φυσικών πόρων, ο ρόλος των νέων και των γυναικών στην κτηνοτροφία, αλλά και οι προοπτικές διεθνούς συνεργασίας, με ιδιαίτερες αναφορές στις εμπειρίες από την Ιταλία.
Την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Σταύρος Τζεδάκης και ο Περιφερειακος Σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος κ. Σπύρος Μπαλαντινος. Παρευρέθηκαν οι Δήμαρχοι Ανωγείων και Μυλοποτάμου Σωκράτης Κεφαλογιάννης και Γιώργος Κλάδος, ο πρόεδρος της διεπαγγελματικης κρέατος κ. Γ. Φασουλάς, ο π. Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Αλέκος Στεφανακης, η Πρόεδρος του Δικτύου Μετακινούμενης Κτηνοτροφίας κα Βασιλική Λαγκαδά, ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού “Τα Ανωγεία” κ. Στεφανής Χαιρέτης και ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικου συλλόγου Ανωγείων κ. Βασίλης Μανουράς
Η δεύτερη ημέρα της Διημερίδας (Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου) θα μεταφέρει το ενδιαφέρον στο βουνό, εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» της μετακινούμενης κτηνοτροφίας. Οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τα Μιτάτα και τους βοσκότοπους του Ψηλορείτη, βιώνοντας από κοντά την παράδοση, την καθημερινότητα και τις προκλήσεις των κτηνοτρόφων.
Ο Δήμος Ανωγείων ευχαριστεί θερμά όλους τους εισηγητές, τους φορείς, τους κτηνοτρόφους και τους επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους την πρώτη ημέρα της Διημερίδας, και ανανεώνει το ραντεβού για αύριο στο βουνό, για μια αυθεντική εμπειρία γνώσης και βιωματικής συμμετοχής.
