Μαφία της Κρήτης: Συνολικά 14 άτομα προφυλακίστηκαν για την εγκληματική οργάνωση

Δύο αδέλφια, επιχειρηματίες, αν και αφέθηκαν ελεύθερα για την υπόθεση των ναρκωτικών, συνελήφθησαν εκ νέου με ένταλμα που εκδόθηκε για το σκέλος των εκβιασμών.
Μετά τις μαραθώνιες απολογίες ενώπιον του ανακριτή Χανίων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά της Κρήτης, προφυλακιστέα κρίθηκαν συνολικά 14 άτομα. Κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και εκβιασμούς.
Από το πρωί της Παρασκευής (06/09) μέχρι αργά το βράδυ, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά πέρασαν την πόρτα του ανακριτή. Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ.
Συνολικά 14 άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα για την πρώτη δικογραφία. Ανάμεσά τους, ένας 36χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου που φέρεται ως αρχηγικό μέλος στη διακίνηση, αλλά και η σύζυγός του.
Νέα υπόθεση εκβιασμών
Δύο αδέλφια, επιχειρηματίες, αν και αφέθηκαν ελεύθερα για την υπόθεση των ναρκωτικών, συνελήφθησαν εκ νέου με ένταλμα που εκδόθηκε για το σκέλος των εκβιασμών. Η νέα υπόθεση αφορά την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό.
Κατηγορούμενοι είναι, πέρα από τα δύο αδέλφια, ο τότε ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος και Επίσκοπος, καθώς και ένας γνωστός δικηγόρος των Χανίων.
Οι επόμενες απολογίες
Τα δύο αδέλφια αναμένεται να απολογηθούν για τη δεύτερη υπόθεση την Τρίτη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη διάσταση που παίρνει η υπόθεση και εκτός του κυκλώματος ναρκωτικών.
