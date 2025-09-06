ΚΡΗΤΗ

Μαφία της Κρήτης: Συνολικά 14 άτομα προφυλακίστηκαν για την εγκληματική οργάνωση

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Δύο αδέλφια, επιχειρηματίες, αν και αφέθηκαν ελεύθερα για την υπόθεση των ναρκωτικών, συνελήφθησαν εκ νέου με ένταλμα που εκδόθηκε για το σκέλος των εκβιασμών.

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες ενώπιον του ανακριτή Χανίων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά της Κρήτης, προφυλακιστέα κρίθηκαν συνολικά 14 άτομα. Κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και εκβιασμούς.

Από το πρωί της Παρασκευής (06/09) μέχρι αργά το βράδυ, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά πέρασαν την πόρτα του ανακριτή. Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ.

Συνολικά 14 άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα για την πρώτη δικογραφία. Ανάμεσά τους, ένας 36χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου που φέρεται ως αρχηγικό μέλος στη διακίνηση, αλλά και η σύζυγός του.

Νέα υπόθεση εκβιασμών

Δύο αδέλφια, επιχειρηματίες, αν και αφέθηκαν ελεύθερα για την υπόθεση των ναρκωτικών, συνελήφθησαν εκ νέου με ένταλμα που εκδόθηκε για το σκέλος των εκβιασμών. Η νέα υπόθεση αφορά την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό.

Κατηγορούμενοι είναι, πέρα από τα δύο αδέλφια, ο τότε ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος και Επίσκοπος, καθώς και ένας γνωστός δικηγόρος των Χανίων.

Οι επόμενες απολογίες

Τα δύο αδέλφια αναμένεται να απολογηθούν για τη δεύτερη υπόθεση την Τρίτη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη διάσταση που παίρνει η υπόθεση και εκτός του κυκλώματος ναρκωτικών.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος...

0
Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το τελευταίο «αντίο» στον «Γαραζανογιώργη» Ο...

Ηράκλειο: 37χρονος χάρισε ζωή σε συνανθρώπους μας

0
Ακόμα μία δωρεά οργάνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Βενιζέλειο. Με...

Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος...

0
Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το τελευταίο «αντίο» στον «Γαραζανογιώργη» Ο...

Ηράκλειο: 37χρονος χάρισε ζωή σε συνανθρώπους μας

0
Ακόμα μία δωρεά οργάνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Βενιζέλειο. Με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πιλοτικό “μάθημα” σε μαθητές και στην Κρήτη, για να ξεχωρίζουν τα fake news
Επόμενο άρθρο
Ανώγεια: Με εξόρμηση… στα Μιτάτα του Ψηλορείτη συνεχίζεται η διημερίδα για την Μετακινούμενη Κτηνοτροφία
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λυράρης Γιώργης Βασιλάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το τελευταίο «αντίο» στον «Γαραζανογιώργη» Ο...

Ηράκλειο: 37χρονος χάρισε ζωή σε συνανθρώπους μας

ΠΚ team ΠΚ team -
Ακόμα μία δωρεά οργάνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Βενιζέλειο. Με...

Ανώγεια: Με εξόρμηση… στα Μιτάτα του Ψηλορείτη συνεχίζεται η διημερίδα για την Μετακινούμενη Κτηνοτροφία

ΠΚ team ΠΚ team -
Με θετικό πρόσημο έκλεισε η πρώτη μέρα. Με μεγάλη επιτυχία...

Το πακέτο Μητσοτάκη από την 89η ΔΕΘ: Όλες οι παροχές και οι μεταρρυθμίσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πυρήνας της πολιτικής είναι πως...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST