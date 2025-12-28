ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα σήμερα Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα τελευταία Κυριακή του χρόνου τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά, όμως ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στο ωράριο από επιχείρηση σε επιχείρηση, μόνο για τις περιπτώσεις που κλείνουν νωρίτερα.

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα σήμερα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η τελευταία Κυριακή του έτους έως και την παραμονή Πρωτοχρονιάς με ωράριο που κυμαίνεται κατά τόπους και κατά περίπτωση. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά στο συγκεκριμένο ωράριο στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Το ωράριο για την Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις, κυρίως για τις περιπτώσεις που θα κλείσουν νωρίτερα, καθώς το ωράριο είναι «προτεινόμενο» και όχι υποχρεωτικό.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, η οποία παραδοσιακά θεωρείται ημέρα «απογραφής» των επιχειρήσεων.

Το ωράριο λειτουργίας για την τελευταία Κυριακή του χρόνου έως την Τετάρτη
Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Ενώ την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, την Παραμονή δηλαδή Πρωτοχρονιάς το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Το ίδιο ωράριο θα λειτουργήσουν και τα καταστήματα του Πειραιά. Στην Θεσσαλονίκη το ωράριο την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου προτείνεται να είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα θα λειτουργήσουν τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
