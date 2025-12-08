ΑΓΡΟΤΙΚΑΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ανοιχτό μέχρι τις 11 το βράδυ το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Τι αποφάσισαν οι αγρότες.

Σε ένδειξη καλής θέλησης οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν το απόγευμα της Δευτέρας (08/12) να αφήσουν ανοιχτό το αεροδρόμιο Ηρακλείου μέχρι τις 11 το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν το αεροδρόμιο να λειτουργήσει μέχρι τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (08/12), ώστε να διευκολυνθούν οι επιβάτες που βρίσκονται σε αναμονή στο χώρο του αεροδρομίου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διεμήνυσαν ότι το αεροδρόμιο μετά τις 11 θα κλείσει ξανά και θα παραμείνει κλειστό μέχρι το πρωί.

Το πρωί της Τρίτης (09/12) αναμένεται να γίνει συνέλευση των αγροτών και των κτηνοτρόφων, για να αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειες τους.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 5, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποχώρησαν από την πίστα του αεροδρομίου, την οποία είχαν αποκλείσει για περίπου τρεις ώρες.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Μήνυμα συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες από την Ένωση Δημάρχων Κρήτης
Ναυάγιο με 17 νεκρούς: Πηδούσαν στη θάλασσα για να φέρουν φαγητό και νερό – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων
