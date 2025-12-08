ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες από την Ένωση Δημάρχων Κρήτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους και θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις, δίκαιες και βιώσιμες πρακτικές στήριξης από την Πολιτεία”, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΝΔΗΚ Γιάννης Κουράκης.

Με δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ενωσης Δημάρχων Κρήτης Γιάννης Κουράκης, εκφράζει την απόλυτη στήριξή του στους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης, τονίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό τους.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κουράκη:

“Ως Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης, εκφράζω την απόλυτη στήριξή μου στους κτηνοτρόφους και τους αγρότες του νησιού μας, που δίνουν καθημερινά μάχη για την επιβίωσή τους μέσα σε δύσκολες οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ο Πρωτογενής τομέας είναι η καρδιά της Κρήτης. Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της ίδιας της ταυτότητας της Κρήτης.

Οι άνθρωποι της γης και της παραγωγής κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, στηρίζουν την επισιτιστική ασφάλεια και μεταφέρουν στις επόμενες γενιές πολύτιμες γνώσεις, αξίες και ήθος.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους και θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις, δίκαιες και βιώσιμες πρακτικές στήριξης από την Πολιτεία.

Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και μας αφορά όλους”.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Hράκλειο:Έργα στο οδικό τμήμα Στρούμπουλας – Αστυράκι...

0
Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης σας γνωρίζει ότι...

Ηράκλειο:Εορταστικό πρόγραμμα για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του...

0
Μην κοιτάξετε φέτος μόνο την καμινάδα! Ο Άγιος Βασίλης...

Hράκλειο:Έργα στο οδικό τμήμα Στρούμπουλας – Αστυράκι...

0
Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης σας γνωρίζει ότι...

Ηράκλειο:Εορταστικό πρόγραμμα για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του...

0
Μην κοιτάξετε φέτος μόνο την καμινάδα! Ο Άγιος Βασίλης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:Έργα στο οδικό τμήμα Στρούμπουλας – Αστυράκι Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ καταγγέλουμε την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων στα αεροδρόμια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας συμπαραστέκεται στον...

Hράκλειο:Έργα στο οδικό τμήμα Στρούμπουλας – Αστυράκι Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης σας γνωρίζει ότι...

Ηράκλειο:Εορταστικό πρόγραμμα για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Ενυδρείου Κρήτης.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μην κοιτάξετε φέτος μόνο την καμινάδα! Ο Άγιος Βασίλης...

Ηράκλειο:Πρωτοχρονιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Royal Hall στα Μάλια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η νέα χρονιά ξεκινάει με τον πιο εκρηκτικό και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST