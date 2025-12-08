Μήνυμα συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες από την Ένωση Δημάρχων Κρήτης

“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους και θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις, δίκαιες και βιώσιμες πρακτικές στήριξης από την Πολιτεία”, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΝΔΗΚ Γιάννης Κουράκης.
Με δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ενωσης Δημάρχων Κρήτης Γιάννης Κουράκης, εκφράζει την απόλυτη στήριξή του στους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης, τονίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό τους.
Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κουράκη:
“Ως Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης, εκφράζω την απόλυτη στήριξή μου στους κτηνοτρόφους και τους αγρότες του νησιού μας, που δίνουν καθημερινά μάχη για την επιβίωσή τους μέσα σε δύσκολες οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ο Πρωτογενής τομέας είναι η καρδιά της Κρήτης. Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της ίδιας της ταυτότητας της Κρήτης.
Οι άνθρωποι της γης και της παραγωγής κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, στηρίζουν την επισιτιστική ασφάλεια και μεταφέρουν στις επόμενες γενιές πολύτιμες γνώσεις, αξίες και ήθος.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους και θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις, δίκαιες και βιώσιμες πρακτικές στήριξης από την Πολιτεία.
Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και μας αφορά όλους”.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ