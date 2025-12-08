Hράκλειο:Έργα στο οδικό τμήμα Στρούμπουλας – Αστυράκι Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης σας γνωρίζει ότι από την Τρίτη 09-12-2025 έως και την Παρασκευή 12-12-2025 θα γίνουν εργασίες διάστρωσης ασφαλτοτάπητα στον οικισμό Αστυρακίου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ», «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ – ΑΣΤΥΡΑΚΙ».

Για τον σκοπό αυτό θα αποκλειστεί η κυκλοφορία εντός οικισμού Αστυρακίου, από το πέρας της νέας επαρχιακής οδού και για μήκος 800 μέτρων έως την πλατεία του οικισμού.

Η κυκλοφορία από και προς Ανώγεια θα διεξάγεται από την παλαιά επαρχιακή οδό Τύλισσος – Γωνιές – Ανώγεια.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.