ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Έργα στο οδικό τμήμα Στρούμπουλας – Αστυράκι Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης σας γνωρίζει ότι από την Τρίτη 09-12-2025 έως και την Παρασκευή 12-12-2025 θα γίνουν εργασίες διάστρωσης ασφαλτοτάπητα στον οικισμό Αστυρακίου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ», «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ – ΑΣΤΥΡΑΚΙ».

Για τον σκοπό αυτό θα αποκλειστεί η κυκλοφορία εντός οικισμού Αστυρακίου, από το πέρας της νέας επαρχιακής οδού και για μήκος 800 μέτρων έως την πλατεία του οικισμού.

Η κυκλοφορία από και προς Ανώγεια θα διεξάγεται από την παλαιά επαρχιακή οδό Τύλισσος – Γωνιές – Ανώγεια.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μήνυμα συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες...

0
“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους και...

Ηράκλειο:Εορταστικό πρόγραμμα για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του...

0
Μην κοιτάξετε φέτος μόνο την καμινάδα! Ο Άγιος Βασίλης...

Μήνυμα συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες...

0
“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους και...

Ηράκλειο:Εορταστικό πρόγραμμα για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του...

0
Μην κοιτάξετε φέτος μόνο την καμινάδα! Ο Άγιος Βασίλης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Εορταστικό πρόγραμμα για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Ενυδρείου Κρήτης.
Επόμενο άρθρο
Μήνυμα συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες από την Ένωση Δημάρχων Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μήνυμα συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες από την Ένωση Δημάρχων Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους και...

Οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ καταγγέλουμε την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων στα αεροδρόμια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας συμπαραστέκεται στον...

Ηράκλειο:Εορταστικό πρόγραμμα για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Ενυδρείου Κρήτης.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μην κοιτάξετε φέτος μόνο την καμινάδα! Ο Άγιος Βασίλης...

Ηράκλειο:Πρωτοχρονιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Royal Hall στα Μάλια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η νέα χρονιά ξεκινάει με τον πιο εκρηκτικό και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST