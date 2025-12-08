ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Εορταστικό πρόγραμμα για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Ενυδρείου Κρήτης.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μην κοιτάξετε φέτος μόνο την καμινάδα! Ο Άγιος Βασίλης θα έρθει και πάλι…. βουτώντας στη δεξαμενή του Ενυδρείου Κρήτης!

Το Ενυδρείο Κρήτης ντύνεται στα γιορτινά και προσκαλεί το κοινό να ζήσει μια μαγική εμπειρία στον κόσμο του βυθού. Το πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων ξεκινά το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Δεκεμβρίου 2025 και διαρκεί έως τα Θεοφάνεια.

O Άγιος Βασίλης και φέτος θα καταδυθεί στην αμφιθεατρική δεξαμενή του Ενυδρείου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όλους τους επισκέπτες μας! Την εντυπωσιακή του εμφάνιση θα πλαισιώσει η αγαπημένη Γοργόνα Ευρυάλη, μοιράζοντας χαμόγελα, ευχές και μηνύματα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το εορταστικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιες δράσεις που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους. Μάγος, θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, παραμύθια στη σκηνή, ταξίδια εκτός βυθού και εορταστικές συναυλίες, θα προσφέρουν στιγμές ψυχαγωγίας και άφθονου γέλιου. Παράλληλα, οι μικροί μας εξερευνητές καλούνται να πάρουν μέρος σε ξεναγήσεις και να γίνουν δημιουργικοί μέσα από εργαστήρια κατασκευών, φτιάχνοντας τα δικά τους Χριστουγεννιάτικα ενθύμια. Ετοιμαστείτε για ατελείωτο παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις σε έναν βυθό γεμάτο μαγεία!

Οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις ολοκληρώνονται την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, με τον καθιερωμένο πλέον Αγιασμό των Υδάτων, κλείνοντας τον κύκλο των εορτασμών.
Επισυνάπτεται το αναλυτικό εορταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Χρόνια πολλά και Ευτυχισμένο το 2026

Μήνυμα συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες...

0
“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους και...

Hράκλειο:Έργα στο οδικό τμήμα Στρούμπουλας – Αστυράκι...

0
Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης σας γνωρίζει ότι...

Μήνυμα συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους και αγρότες...

0
“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους και...

Hράκλειο:Έργα στο οδικό τμήμα Στρούμπουλας – Αστυράκι...

0
Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης σας γνωρίζει ότι...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
