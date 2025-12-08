ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Πρωτοχρονιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Royal Hall στα Μάλια

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Η νέα χρονιά ξεκινάει με τον πιο εκρηκτικό και αυθεντικό τρόπο στο Royal Hall στα Μάλια!

Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026, υποδεχόμαστε το νέο έτος με ένα Κρητικό γλέντι που θα γράψει ιστορία, εκεί όπου η παράδοση συναντά την απόλυτη διασκέδαση.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης, με τη λύρα του και τη φωνή που δονεί την ψυχή, έρχεται στο Royal Hall στα Μάλια για να μας ξεσηκώσει. Με το πάθος, την ένταση και τη μοναδική του ενέργεια, υπόσχεται να μετατρέψει την πρώτη νύχτα του χρόνου σε μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη χορό και συγκινήσεις.

Ελάτε να γίνουμε όλοι μια παρέα, να τραγουδήσουμε και να γλεντήσουμε μέχρι το πρωί, σε έναν χώρο που ξέρει να φιλοξενεί μεγάλες στιγμές: Στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων Royal Hall στα Μάλια, χωρητικότητας 1.500 ατόμων που λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση του Ζαχαρία Χνάρη.

Τιμές
• Πρωτοχρονιάτικο μενού: 35 ευρώ το άτομο.
• Φιάλη απλή ανά 4 άτομα 120 ευρώ.
• Φιάλη premium ανά 4 άτομα 140 ευρώ.
• Είσοδος για bar: 20 ευρώ.

Προσέλευση για δείπνο: 20:30 -21:00.
Έναρξη προγράμματος: 22:00.
Κρατήσεις: 2897035030, 2897035310, 6972202940, 6936740105

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
