Παραπέμπονται για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη – Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Για «εγκληματική οργάνωση» παραπέμπονται, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, αγρότες στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί αυτοί που έσπασαν την περίφραξη στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, κλιμακώνοντας την καταστολή, με τους αγρότες να μην υποχωρούν και να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, με απόφαση της κυβέρνησης, αποκλείστηκε από την Αστυνομία η πρόσβαση στα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο κατάφεραν να περάσουν το μπλόκο της Αστυνομίας να εισέλθουν στον χώρο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr τουλάχιστον δύο πτήσεις, μία από την Αθήνα και άλλη μία από τη Ρόδο, με προορισμό το Ηράκλειο, επέστρεψαν στα αεροδρόμια αναχώρησης.