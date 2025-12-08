Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των αγροτών ανά την επικράτεια – Όλες οι εξελίξεις από τις συντονισμένες διαμαρτυρίες εις βάρος της κυβέρνησης

Οργισμένοι αγρότες στην Κρήτη: Κλειστά αεροδρόμια, σπασμένα περιπολικά, τραυματισμοί

Ακυρώθηκαν πτήσεις στο Ηράκλειο – Μποτιλιάρισμα στους δρόμους

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί.

Μία πτήση από Αθήνα τέθηκε σε holding και τελικά αναγκάστηκε να επιστρέψει, ενώ το ίδιο συνέβη και με πτήση από Ρόδο.

Αρχικά, η πρόσβαση στον αερολιμένα είχε αποκλειστεί από κλούβες των ΜΑΤ, στη λεωφόρο Σενετάκη και στην Ικάρου. Ωστόσο, μετά από ένταση, ρίψη χημικών και πετροπόλεμο, τα μπλόκα υποχώρησαν και οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν μέσα στο αεροδρόμιο, με μια ομάδα να φτάνει μέχρι τον χώρο της πίστας.

Η κατάσταση στο Ηράκλειο είναι εκρηκτική. Η κυκλοφορία έχει μπλοκάρει τόσο στον ΒΟΑΚ, όσο και μέσα στην πόλη, με τη Νέα Αλικαρνασσό, τον Κατσαμπά, τον Πόρο και το κέντρο να αντιμετωπίζουν πρωτοφανή κυκλοφοριακή ασφυξία.

Επιβάτες που πρέπει να ταξιδέψουν, κατευθύνονται πεζή προς το αεροδρόμιο, μεταφέροντας αποσκευές στα χέρια, αφού κανένα όχημα δεν επιτρέπεται να περάσει τα μπλόκα.

Εκτροπές κυκλοφορίας:

Από Άγιο Νικόλαο → Ηράκλειο μέσω Χερσονήσου – Καστελίου – Πεζών.

Από Ρέθυμνο → Άγιο Νικόλαο μέσω Πεζών – Καστελίου – Χερσονήσου.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να δείξουν υπομονή, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

ΠaΣoΚ: «Η αγωνία και ο αγώνας τους πρέπει να εισακουστεί. Όλοι μια γροθιά»

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠαΣοΚ εκφράζει «την πλήρη και αμετακίνητη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί μας αλλά και σε όλη τη χώρα. Οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες προκλήσεις, που απειλούν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους και, κατ’ επέκταση, την επάρκεια και ποιότητα της ελληνικής παραγωγής.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα. Μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%.

Ο πρωτογενής τομέας του νησιού έχει στοχοποιηθεί συλλήβδην. Την τελευταία δεκαετία, πολιτικοί τακτικισμοί, πολιτικές αβλεψίες και σκοπιμότητες στέρησαν από το νησί περίπου 1 δισ. ευρώ. Ένα νησί που παράγει περίπου το 20% των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα, σε εθνικό επίπεδο και παρά την εικόνα που έχει δημιουργηθεί, επιδοτείται αυτές τις ημέρες με μόλις 6% των εθνικών ενισχύσεων. Ξεχνούν στην Κυβέρνηση ότι χωρίς τον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια θα ”σβήσει”.

Αναγνωρίζουμε ότι η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί θεμέλιο της ελληνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Οι επαγγελματίες του κλάδου δε ζητούν προνόμια, αλλά τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουν να εργάζονται με αξιοπρέπεια και να προσφέρουν στον τόπο. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της ΝΔ, που, αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών,

έστειλε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις καταστολής για να εμποδίσει τις δίκαιες κινητοποιήσεις τους. Το πραγματικό μπλόκο στη χώρα και στον πρωτογενή τομέα, το έχει βάλει η ίδια η κυβέρνηση με τις επιλογές της εδώ και έξι χρόνια, οδηγώντας σε πλήρη απαξίωση την ελληνική ύπαιθρο.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών, υποστηρίζοντας ενεργά κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής υπαίθρου και στη διασφάλιση του μέλλοντος της παραγωγής τους. Η αγωνία και ο αγώνας τους πρέπει να εισακουστεί. Όλοι μια γροθιά».

Στηρίζουν αγρότες, καταγγέλλουν κυβέρνηση και αστυνομοκρατία στην Κρήτη

Φορείς, σύλλογοι και συνδικαλιστικά όργανα του τόπου εξέδωσαν ανακοινώσεις συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων και καταδίκης της αστυνομικής βίας, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν πέριξ των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων, στη διάρκεια του συλλαλητηρίου των ενασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.

«Αντί για διάλογος… δακρυγόνα», σχολίασε η βουλευτής Ηρακλείου του ΠαΣοΚ Ελένη Βατσινά, που βρέθηκε στη συγκέντρωση, αρχικά στο Παγκρήτιο κι εν συνεχεία έξω από το αεροδρόμιο. Μαζί της ήταν οι βουλευτές του Κινήματος Κατερίνα Σπυριδάκη (Λασιθίου) και Μανόλης Χνάρης (Ρεθύμνης).

Τεταμένο το κλίμα στην Κάτω Αχαΐα – Θα κλείσουν ξανά τη νέα εθνική

Κλειστό το αεροδρόμιο της Κρήτης μετά την είσοδο των αγροτών

Κλειστή η Ιονία Οδός στον κόμβο της Άρτας

Οι προτάσεις των διαδηλωτών για το αεροδρόμιο στα Χανιά

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση, ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «…δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα, αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε, δε θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες».

Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «…ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

Να σημειωθεί ότι η απόφαση των αγροτών και κτηνοτρόφων αρχικά ήταν να αποκλειστεί η κεντρική πύλη από τις 14:00 έως τις 16:00, όμως μετά τη στάση, όπως επισημαίνουν, της Αστυνομίας και τα επεισόδια που έγιναν, αποφάσισαν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο, για άγνωστο προς το παρόν χρόνο.

Σε σύσκεψη οι αγρότες της Μακεδονίας στο μπλόκο στο Τρίλοφο

Μπλόκο στην Εθνική Οδό Καλαμάτας – Μεσσήνης

Αγρότες και στην πύλη του «Ιωάννης Δασκαλογιάννης»

Στα Χανιά οι αγρότες απέκλεισαν τον δρόμο στην είσοδο του αερολιμένα.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 14:30, με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου, εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Οι εκατοντάδες διαδηλωτές ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι τις επτά το πρωί της Τρίτης, οπότε θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση και τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Κλειστό μέχρι νεωτέρας το «Νίκος Καζαντζάκης»

Μετά την εισβολή διαδηλωτών αγροτοκτηνοτρόφων στον χώρο του αερολιμένα Ηρακλείου, αποφασίστηκε άμεσα η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων και την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αγρότες θα λάβουν τις αποφάσεις τους, μετά τις πέντε το απόγευμα και συλλογικά θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους