Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτοιμος για συνάντηση φέρεται να είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Μαραθώνιες αποδείχθηκαν οι διαπραγματεύσεις στον Λευκό Οίκο, μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες και προέρχονταν μόνο από διαρροές. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, έδωσε την κρίσιμη πληροφορία. Δήλωσε πως το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό και ότι «σύντομα θα έχουμε μια τριμερή συνάντηση που θα περιλαμβάνει τους δύο προέδρους και εμένα». Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, η συνάντηση τοποθετείται στο τέλος Αυγούστου.

Η τριμερής συνάντηση τοποθετείται τέλος Αυγούστου

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ρώσος πρόεδρος είναι θετικός να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενώ ο ειδικός εκπρόσωπός του Κίριλ Ντμιτρίεφ, δήλωσε ότι η σημερινή «ήταν μια καλή μέρα».

Το Κρεμλίνο, μέσω αξιωματούχου, άφησε να εννοηθεί ότι στο τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν συμφωνήθηκε «αναβάθμιση των διαπραγματευτικών αντιπροσωπειών». Επίσης ότι οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή επικοινωνία για την ουκρανική κρίση και άλλα επείγοντα ζητήματα.

Ωστόσο, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, δεν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συζητήθηκε αναφορικά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τι θα περιλαμβάνουν αυτές. Από τις δηλώσεις των ηγετών συνάγεται ότι θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες.

Ζελένσκι: Το εδαφικό θα το συζητήσω εγώ με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι η σημερινή συνάντηση ήταν πολύ καλή. Αφού ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους για τη συμβολή τους, δήλωσε ότι ο «πόλεμος θα τερματιστεί, γιατί πρέπει να τερματιστεί». Μίλησε για «ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός», σημειώνοντας ότι ακόμη δεν μπορεί να ανακοινώσει όσα συζητήθηκαν. Είπε ότι συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας και πως ο δρόμος για την ειρήνη θα είναι δύσκολος. Τόνισε ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά που έχουν απαχθεί, να επιλυθεί το θέμα των αιχμαλώτων.

Αναφορικά με τη συνάντηση με το Ρώσο πρόεδρο, είπε ότι μόνο μια διμερής συνάντηση μπορεί να επιτρέψει να συζητηθούν τα επίπονα θέματα. Από το αποτέλεσμα της διμερούς, θα εξαρτηθεί αν θα υπάρξει τριμερής, πρόσθεσε.

Υποστήριξε ότι ο χάρτης των κατεχόμενων από τη Ρωσία εδαφών δεν ήταν ακριβής και πρόσθεσε ότι το θέμα των εδαφών θα συζητηθεί μεταξύ εκείνου και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πώς θα γίνει η συνάντηση

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνάντηση έδωσε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πάντως εμφανίστηκε περισσότερο επιφυλακτικός. Ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι η συνάντηση κορυφής θα γίνει «μόνο αν σιγήσουν τα όπλα». Ήταν σαφής επανάληψη του όρου των Ευρωπαίων για εκεχειρία. Ξεκαθάρισε επίσης ότι η ευρωπαϊκή θέση είναι ότι δεν πρέπει να γίνουν εδαφικές παραχωρήσεις, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσει το Κίεβο.

Εξήγησε ότι στη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, αρχικά θα συναντηθούν οι πρόεδροι Ρωσίας-Ουκρανίας και μετά θα συμμετάσχει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τι προηγήθηκε

Η κανονική συνάντηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 00.30 ώρα Ελλάδας (5.30 μ.μ. ώρα Ουάσιγκτον), χωρίς ωστόσο να υπάρχει προφανές αποτέλεσμα. Οι ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις, δεν έδωσαν συνέντευξη Τύπου, ούτε εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν. Η τελευταία πληροφορία που μεταδόθηκε ήταν πως ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών για την Ουκρανία, τηλεφώνησε στον Βλαντιμίρ Πούτιν για να τον ενημερώσει. Το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο.

Ακολούθως, ανακοινώθηκε πως όλοι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα παρέμεναν στην αμερικανική πρωτεύουσα. Στόχος τους, να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, σε άλλη μορφή, όπως ειπώθηκε, έως ότου υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Όπως έγινε γνωστό, η διαπραγμάτευση συνεχίστηκε στο Οβάλ Γραφείο, παρουσία μόνο των ηγετών, αφήνοντας έξω από τη διαπραγμάτευση τις διπλωματικές αποστολές.

Τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με ανάρτησή της στο Χ, δήλωσε: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή, καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και για μια διαρκή και διαρκή ειρήνη».

Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Γύρω στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδα, οι πρόεδροι Ουκρανίας και ΗΠΑ είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση. Στις δηλώσεις που έγιναν παρουσία των δημοσιογράφων και πριν συνεχίσουν κεκλεισμένων των θυρών, οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι ήταν πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας και ότι οι ΗΠΑ ήταν αποφασισμένες να βοηθήσουν στη λήξη του πολέμου και την προσφορά εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα μπορούσε να δεχθεί παραχώρηση εδαφών, αλλά και ότι αυτό που χρειάζεται η Ουκρανία είναι βοήθεια σε κάθε επίπεδο, στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό.

Η ευρεία συνάντηση

Δύο ώρες περίπου αργότερα ξεκίνησε η ευρεία διάσκεψη. Συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αλλά και οι πρόεδροι της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. Επίσης, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Η προσφορά της Ουκρανίας

Ενώ οι συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο ήταν σε εξέλιξη, οι Financial Times ανέφεραν σε δημοσίευμά τους, πως η Ουκρανία θα υποσχεθεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο συμφωνίας για την απόκτηση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Επίσης, ότι τη συμφωνία θα χρηματοδοτήσουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι το Κίεβο και η Ουάσιγκτον θα συμφωνήσουν σε μια σύμβαση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών με ουκρανικές εταιρείες.