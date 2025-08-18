Ουκρανία: Τα βλέμματα στη συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων με Τραμπ

Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει» – Όλες οι εξελίξεις

Τη δεύτερη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο πραγματοποιεί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνοδευόμενος από ευρωπαίους ηγέτες και τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ.

Στις κοινές τους δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε για το τέλος του πολέμου, προαναγγέλλοντας επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο και τους ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας.

Δείτε live

YouTube thumbnail

Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Σημαντικές εξελίξεις

Ξεκίνησε η συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών και του Τραμπ

Τα βασικά σημεία των δηλώσεων Τραμπ-Ζελένσκι

Δηλώσεις Τραμπ-Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο

Συνεχίζονται οι αφίξεις στον Λευκό Οίκο – Κατέφτασαν Στουμπ, Μερτς και Μακρόν

Στον Λευκό Οίκο Ρούτε, φον Ντερ Λάιεν, Στάρμερ, Μελόνι

Ποιοι θα είναι στην πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Τα μέλη της ΕΕ θα ενημερωθούν αύριο για τις συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι

Ο Μαρκ Ρούτε, ΓΓ του ΝΑΤΟ, έφτασε στην πρεσβεία της Ουκρανίας στις ΗΠΑ – Ολοκληρώθηκε η «προπαρασκευαστική» συνάντηση

Συνάντηση Ζελένσκι με Κέλογκ πριν από τις συνομιλίες με τον Τραμπ – «Η Ρωσία μπορεί να αναγκαστεί να κάνει ειρήνη μόνο μέσω της ισχύος»

Ο Ζελένσκι θα κάνει με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «προπαρασκευαστική συνάντηση»

Ξεκίνησε η συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών και του Τραμπ

«Είναι μεγάλη τιμή να σας έχω εδώ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας την συνάντηση με τους ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας ότι κοινός στόχος είναι να σταματήσει ο πόλεμος και το αιματοκύλισμα.

Όπως τόνισε υπήρξε πρόοδος στην συζήτηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι θα πραγματοποιήσει τηλεφώνημα στον Βλαντιμίρ Πούτιν να τον ενημερώσει για όσα ειπώθηκαν.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Αλάσκα έδωσε πολλές πληροφορίες προς επεξεργασία, προς τον κοινό στόχο της εκεχειρίας.

«Έχω μία αίσθηση ότι θα καταφέρετε να βρείτε μία λύση», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Ζελένσκι και ο Πούτιν.

Παράλληλα τόνισε ότι μία τριμερής συνάντηση είναι πιθανή, λέγοντας ότι «δεν είναι κάτι που θέλω να κάνω, αλλά θα το κάνω».

«Είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί στο προσεχές μέλλον», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας μία επίλυση στον πόλεμο κάτι το «εφικτό».

«Θα βρούμε λύση σήμερα», τόνισε ο Τραμπ.

Τον λόγο πήρε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Πιστεύω ότι είχαμε πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ».

Σημαντικό σημείο στη διμερή συζήτηση ήταν οι εγγυήσεις ασφαλείας, κάτι για το οποίο θα μιλήσουν ξανά, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Μεγάλης σημασίας είναι και η επιστροφή παιδιών στις οικογένειές τους.

Παράλληλα αναφέρθηκε κι εκείνος σε μία πιθανή τριμερή συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, αν αυτό είναι κάτι που επιθυμεί και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε «αν το θέλετε θα παρευρεθώ».

Στην συνέχεια ο Μαρκ Ρούτε, Γ.Γ. του ΝΑΤΟ τόνισε ότι «αν παίξουμε σωστά, θα βάλουμε ένα τέλος σε αυτό». Συμπληρώνοντας ότι είναι «ιδιαίτερα κρίσιμο» και ευχαρίστησε τον Τραμπ για την απόφαση να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας.

Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν τόνισε την μεγάλη σημασία της συνάντησης, δηλώνοντας την ομόνοια που υπάρχει μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών, ενώ δήλωσε «κοινό μας ενδιαφέρον είναι να σταματήσουμε τους θανάτους».

Όπως και ο Ζελένσκι, έδωσε βάρος στη σημασία της επιστροφής των παιδιών που έχουν απαχθεί, στις οικογένειές τους.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς είπε ότι είναι σημαντικό που υπήρξαν θετικές συζητήσεις μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, αλλά «μπροστά» είναι τα πιο πολύπλοκα βήματα, ζητώντας να ασκηθεί πίεση στην Ρωσία για να υπάρξει κατάπαυση πυρός.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζι Μελόνι αναφέρθηκε στην νέα φάση που πέρασε ο πόλεμος, μετά από 3 χρόνια διαμάχης. «Κάτι έχει αλλάξει». Η εκεχειρία θα επιτευχθεί μέσω της ενότητας και «θα μιλήσουμε για πολλά σημαντικά ζητήματα», εξασφαλίζοντας ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για να μην επαναληφθεί ο πόλεμος.

Η συγκεκριμένη συνάντηση είναι σημαντική σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, για την επίτευξη λύσης.

«Οι Ευρωπαίοι είναι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους ότι είναι εκεί [για την επίτευξη εκεχειρίας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε, όπως και άλλοι, τη σημασία των διαπραγματεύσεων, αναφέροντας ότι «μπορούμε να νιώσουμε ότι με συγκεκριμένη προσέγγιση θα έχουμε πραγματική πρόοδο».

«Μπορούμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα μπροστά σήμερα». Στόχος και για τον Στάρμερ η ειρήνη που θα έχει διάρκεια.

Ο Αλεξάντερ Στουμπ, πρόεδρος της Φινλανδίας, τόνισε ότι «είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε λύση το 2025».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα, για παράδειγμα σε μερικές εβδομάδες, θα γνωρίζουν αν μπορεί να επιτευχθεί εκεχειρία.

«Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε ευχαριστώντας και τα μέσα ενημέρωσης.

Ρωσία: Ενάντια στην ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Η Ρωσία δεν θεωρεί την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία μια βιώσιμη λύση για τον πόλεμο και χαρακτηρίζει τις πρόσφατες δηλώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα προκλητικές, σύμφωνα με όσα ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζει το Reuters.

«Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία υπάρχει μια γνήσια προσπάθεια για μια περιεκτική, δίκαιη και σταθερή επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των αιτιών της, δηλώσεις συνεχίζουν να προκύπτουν από το Λονδίνο που όχι μόνο αντικρούουν τις προσπάθειες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, αλλά επίσης μοιάζουν να στοχεύουν στο να τις υπονομεύσουν», επισήμανε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Τα βασικά σημεία των δηλώσεων Τραμπ-Ζελένσκι

Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να υπάρχει συγκρουσιακή διάθεση σε όσα είπαν.

Μερικά από τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής:

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι θα υπάρξουν περισσότερες συζητήσεις αν τα αποτελέσματα από τις σημερινές συναντήσεις είναι αισιόδοξα, προαναγγέλλοντας παράλληλα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, μετά τις διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο πόλεμος θα τελειώσει, πότε δεν μπορώ να σας πω, αλλά θα τελειώσει».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο των εκλογών, αλλά αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες και την υπάρχουσα ασφάλεια, καθώς οι εκλογές κατά την διάρκεια του πολέμου είναι επίφοβες.

Αιχμές άφησε για άλλη μία φορά κατά του Τζο Μπάιντεν ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «φρικτό» και «διεφθαρμένο» πρόεδρο, επιρρίπτονάς του ευθύνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναγκαίες θεωρεί ο Ζελένσκι τις εγγυήσεις ασφαλείας, θεωρώντας απαραίτητα «τα πάντα» που συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Δηλώσεις Τραμπ-Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο

Ερωτήσεις δέχθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Χαρακτηριστικά ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί κάτι από την συγκεκριμένη συνάντηση και ευχαρίστησε τον Ζελένσκι.

Κατά αντίστοιχο τρόπο και ο Ζελένσκι ευχαρίστηκε τον Τραμπ για την πρόσκληση και όλες τις προσπάθειές του, τονίζοντάς του την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος και η απώλεια ανθρώπινων ζωών στην Ουκρανία.

Ευχαρίστησε παράλληλα και τους ευρωπαίους ηγέτες, ενώ παρέδωσε ένα γράμμα από την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας προς την Μελάνια Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πραγματοποίηση περαιτέρω συζητήσεων αν έχει αισιόδοξα αποτελέσματα η σημερινή συνάντηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επίσης θέλει το τέλος του πολέμου.

Επέμεινε στο ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος είναι «του Μπάιντεν».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στις επιθέσεις που γίνονται καθημερινά.

«Θα δουλέψουμε με την Ουκρανία και με όλους» για μια ειρήνη με διάρκεια, δήλωσε ο Τραμπ.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει, πότε δεν μπορώ να σας πω, αλλά θα τελειώσει», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέροντας ότι έχει βάλει τέλος σε 6 ακόμα πολέμους.

Στην επικείμενη συνάντηση με τους ευρωπαίους ηγέτες αναφέρθηκε ο Τραμπ, λέγοντας ότι «θα υπάρξουν προτάσεις, καθώς θέλουν να επιτευχθεί ειρήνη».

Από την συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά στην ενδυμασία του Ζελένσκι με έναν δημοσιογράφο να του λέει ότι δείχνει «καταπληκτικός με κοστούμι».

Η συζήτηση μεταφέρθηκε στο ζήτημα των εκλογών και κατά πόσο αυτό είναι κάτι πιθανό στο άμεσο μέλλον.

Ο Ζελένσκι επί του θέματος δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο των εκλογών, αλλά αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες και την υπάρχουσα ασφάλεια, καθώς η διεξαγωγή τους κατά την διάρκεια του πολέμου είναι επίφοβη.

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μνεία στα πρόσφατα μέτρα περιορισμού της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον. «Αυτό που θέλω είναι ασφάλεια για τους πολίτες μου».

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ αν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην περίπτωση μη συμφωνίας, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τονίζει ότι «με ενδιαφέρει η εκεχειρία γιατί θα σταματήσουν να πεθαίνουν άνθρωποι».

Διεφθαρμένο αποκάλεσε τον Τζο Μπάιντεν ο Τραμπ και «όχι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος», με αφορμή ερώτηση για τις χρηματοδοτήσεις που είχαν παράσχει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία για τον πόλεμο.

«Ήταν ένας φρικτός, διεφθαρμένος πρόεδρος».

Ο Ζελένσκι σχετικά με το τι μπορεί να παρέχουν οι ΗΠΑ τόνισε ότι αναγκαίες είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας, αναφερόμενος και στις μεγάλες ανάγκες που έχει ο ουκρανικός στρατός.

Ο Ζελένσκι τόνισε εκ νέου ότι απαραίτητη είναι κάθε είδους εγγύηση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να επιτευχθεί ένα καλό επίπεδο προστασίας.

Μάλιστα, ο Τραμπ προανήγγειλε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες, κάτι το οποίο αποφάσισαν μετά από συνομιλία που είχαν σήμερα.

Οι κοινές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν για να πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση Ζελένσκι και Τραμπ.

Κατέφτασε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Στον Λευκό Οίκο έφτασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. REUTERS/Kevin Lamarque

Φωτογραφίες από την «προπαρασκευαστική» συνάντηση που είχε ο Ζελένσκι με ευρωπαίους ηγέτες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε σε «προπαρασκευαστική» συνάντηση με την Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν και ευρωπαίους ηγέτες, νωρίτερα το απόγευμα και λίγο πριν τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αλεξάντερ Στουμπ, ο Κιρ Στάρμερ, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Μαρκ Ρούτε.

Ανάρτηση μετά το πέρας της συνάντησης έκανε ο Ζελένσκι, αναφέροντας ότι:

«Ο κύριος στόχος μας είναι μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι σημαντικό η δυναμική όλων των συναντήσεών μας να οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι «πρέπει να σταματήσουμε τις δολοφονίες και ευχαριστώ τους εταίρους μας που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση και, τελικά, προς μια αξιόπιστη και αξιοπρεπή ειρήνη. Μαζί με τους ηγέτες της Φινλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, συντονίσαμε τις θέσεις μας πριν από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για τη δημιουργία μιας νέας ‘αρχιτεκτονικής’ ασφαλείας. Χρειαζόμαστε ειρήνη».