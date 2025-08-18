ΔιεθνήΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο» δηλώνει ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Τι ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγες ώρες πριν υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Δευτέρα (18.08.2025) στο Truth Social ως «μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο».

«Δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα εδώ. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα???», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, πριν από τη σύνοδο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην Ουάσινγκτον, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν πρώτα μεταξύ τους για να προετοιμάσουν τις συζητήσεις με τον Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα αυτή τη συνάντηση μέσω της ατζέντας της προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία θα συμμετάσχει. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στη συνέχεια στον Λευκό Οίκο για μια συνάντηση υψηλού ρίσκου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πρόσφατα ταχθεί υπέρ της ιδέας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα προβλέπει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει σημαντικό μέρος των εδαφών της στη Ρωσία.

 

Πηγή:https://www.newsit.gr/

 

