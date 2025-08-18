Ουκρανία: Τα βλέμματα στη συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων με Τραμπ

Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία – Ζελένσκι και Ευρωπαίοι επιδιώκουν να κρατήσουν τον Τραμπ στο πλευρό του Κιέβου – Όλες οι εξελίξεις

Τη δεύτερη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο πραγματοποιεί σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από ευρωπαίους ηγέτες και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα και τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου για το «βάρος της απόφασης που πλέον βρίσκεται στον Ζελένσκι», Ουκρανία και Ευρώπη ανησυχούν ότι θα μείνουν απλώς παρατηρητές των εξελίξεων.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στις 8μμ (ώρα Ελλάδας) στον Λευκό Οίκο ενώ ακόμα πλανάται πάνω από την Ουκρανία η ανάμνηση της προηγούμενης συνάντησής του με τον Τραμπ.

Το πρόγραμμα της συνάντησης

Οι Ουκρανοί θέλουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες να επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας, ανέφερε μέλος του κοινοβουλίου

Η σημερινή συζήτηση μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να επικεντρώνεται στο είδος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένη να κάνει η Ουκρανία και όχι στις επιλογές για μια «πραγματική ειρήνη», δήλωσε η Ίνα Σόβσουν, μέλος του ουκρανικού Κοινοβουλίου, στην Κέιτ Μπολντουάν του CNN.

Η Σόβσουν τόνισε ότι είναι άδικο να υπονοείται ότι η ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου βαρύνει αποκλειστικά τους Ουκρανούς.

«Αν η χώρα που αμύνεται σταματήσει να πολεμά, αυτό θα είναι συνθηκολόγηση — όχι ειρηνευτική συμφωνία… Θέλουμε την ειρήνη, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι πραγματική ειρήνη, μια πραγματική ειρήνη που θα είναι μακροχρόνια και σταθερή», είπε.

Σχετικά με τη σημερινή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ, η Σόβσουν σημείωσε ότι υπάρχουν «ιδανικές επιλογές» και «ρεαλιστικές επιλογές».

«Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ακούμε, η συζήτηση είναι: Πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο; Να σταματήσουμε αμέσως όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες. Και τι είδους συμβιβασμό μπορούμε να κάνουμε με τον Πούτιν;», είπε.

Η Σόβσουν είπε ότι η συζήτηση θα μπορούσε να είχε διαμορφωθεί διαφορετικά, όπως να επικεντρωθεί στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ώστε «να μπορεί να αντεπιτεθεί… Αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις επιλογές, αλλά σίγουρα δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ είναι διατεθειμένος να προσφέρει και έτσι η συζήτηση τώρα αφορά τις παραχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει η Ουκρανία», αναφέρει το CNN.

Εξήγησε ότι χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας οι συζητήσεις «δεν έχουν νόημα για εμάς».

«Ο Πούτιν θα ξαναρχίσει: ένας νέος πόλεμος σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε πέντε χρόνια από τώρα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα προστατευτούμε από οποιαδήποτε άλλη επίθεση από τη ρωσική πλευρά», είπε.

«Μία μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο» – Η νέα ανάρτηση Τραμπ

Νέα ανάρτηση στο Truth Social έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος για την σημερινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον, αναφέροντας: «Μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν έχουμε φιλοξενήσει τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα…».

Ο Ζελένσκι θα κάνει με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «προπαρασκευαστική συνάντηση»

Νέα καταχώριση έγινε στο πρόγραμμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη ιστοσελίδα της Κομισιόν, σχετικά με τη συμμετοχή της σε «προπαρασκευαστική συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και Ευρωπαίους ηγέτες».

Κάτω από αυτή, υπάρχει η προγραμματισμένη συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η τέταρτη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη δεύτερη θητεία του Αμερικανού προέδρου

Η σημερινή σύνοδος με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο είναι η τέταρτη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είχε φιλοξενήσει προηγουμένως τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, σε μια συνάντηση που προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ συναντήθηκαν επίσης τον Απρίλιο στο Βατικανό για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου και τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, σύμφωνα με το NBC News.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ για τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Άλλοι συμμετέχοντες στη σημερινή συνάντηση είχαν συναντηθεί προηγουμένως φέτος με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο και σε άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων του Καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Σταρμερ, της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια

Στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, η Ρωσία προχώρησε από το βορρά, την ανατολή και το νότο, καταλαμβάνοντας γρήγορα τεράστιες εκτάσεις του ουκρανικού εδάφους, με σφοδρές μάχες στο Ιρπίν, τη Μπούτσα και τη Μαριούπολη.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2022, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, και μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η Ρωσία έλεγχε το 27% της Ουκρανίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Al Jazeera.

Μέχρι τα τέλη του 2022, η Ουκρανία είχε ανατρέψει την κατάσταση με σημαντικές αντεπιθέσεις στο Χάρκοβο και την Χερσώνα, με το Κίεβο να ανακτά το 54% του εδάφους που είχε καταλάβει η Ρωσία από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία του ISW, μειώνοντας το εδάφος που κατείχε η Ρωσία σε μόλις 18% της χώρας.

Τον Αύγουστο του 2024, η Ουκρανία ξεκίνησε μια σημαντική εισβολή στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη κλιμάκωση της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, σε αυτή την επίθεση, οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν περίπου 10 χιλιόμετρα στο ρωσικό έδαφος, καταλαμβάνοντας τον έλεγχο περίπου 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων, τα οποία έκτοτε έχουν ανακτηθεί από τη Ρωσία.

Στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025, ο πόλεμος είχε καταλήξει σε ένα αδιέξοδο, με τις δύο πλευρές να υφίστανται βαριές απώλειες.

«Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό», ανέφερε ο Στάρμερ από την πτήση προς την Ουάσινγκτον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να φτάσει στην Ουάσινγκτον στις 10:10 (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Downing Street.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X από το αεροπλάνο, ο Στάρμερ λέει ότι «όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό, όχι μόνο οι Ουκρανοί».

Αναφέρει ότι πρέπει να βεβαιωθούν ότι «το κάνουν σωστά» για μια διαρκή ειρήνη που θα είναι «δίκαιη».

«Είναι προς το συμφέρον όλων, καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου να το κάνουμε σωστά», δηλώνει στο βίντεο.

Sky News: Αμερικανοί διπλωμάτες ζητούν από τους Ευρωπαίους να είναι έτοιμοι για τριμερή με τον Πούτιν

Αμερικανοί διπλωμάτες ζήτησαν από Ευρωπαίους ομολόγους τους να είναι έτοιμοι για τριμερή συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, μέσα στην εβδομάδα, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά απόψε στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky News.

Το βρετανικό μέσο αναφέρει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός προτείνει τη Ρώμη για την τριμερή, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν δείχνει τη Γενεύη. Προτάσεις για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι μιλούν και για τη Βουδαπέστη και το Ελσίνκι, ενώ αναλυτές υπενθυμίζουν ότι ο Πάπας είχε προτείνει συνομιλίες στο Βατικανό.

Η Μόσχα προς το παρόν υπενθυμίζει ότι στην Αλάσκα δεν συζητήθηκε θέμα τριμερούς.

«Εγγυήσεις ασφαλείας χρειάζεται και η Ρωσία»

Στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας υπήρξε παρέμβαση από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ρωσίας στη Βιέννη, Μιχαήλ Ουλιάνοφ.

Η Δύση, είπε, θα πρέπει να παράσχει στη Ρωσία τις ίδιες αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας με αυτές που υποσχέθηκε στην Ουκρανία.

«Πολλοί ηγέτες της ΕΕ τονίζουν ότι η μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Η Ρωσία συμφωνεί με αυτό. Αλλά έχει κάθε δικαίωμα να περιμένει ότι η Μόσχα θα λάβει επίσης αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με τον Ουλιάνοφ, η Δύση κάνει λάθος που δεν αρχίζει να συζητά ένα τέτοιο βήμα σε σχέση με τη Ρωσία. Τόνισε ακόμα ότι αυτές οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι «πολύ πιο αξιόπιστες από τις διαβόητες υποσχέσεις» για τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, κάνοντας έτσι αναφορά σε αυτό που η Μόσχα επαναλαμβάνει ως «αιτία του πολέμου» που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για να σταματήσει ο πόλεμος.

BBC: Ο Στάρμερ ιδιωτικά έχει δεχτεί την παράδοση εδαφών με αντάλλαγμα την ειρήνη

Ο δημοσιογράφος του BBC, Joe Pike, αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ δεν το έχει δηλώσει δημόσια, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες έχει αποδεχτεί κατ΄ιδίαν την συμφωνία «γη έναντι ειρήνης».

«Επομένως», συνεχίζει ο δημοσιογράφος «οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας είναι πιθανό να επικεντρωθούν στην επεξεργασία του ποια εδάφη μπορούν να παραχωρηθούν και πώς να διασφαλιστεί αυτή η ειρήνη.

Πηγές της βρετανικής κυβέρνησης τονίζουν, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις για το έδαφος είναι θέμα της Ουκρανίας – και μόνο της Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χαιρετίσει τις δηλώσεις του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για τις προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας.

Αλλά ελπίζουν σε μια σταθερή δημόσια δέσμευση από τον Τραμπ ως προς το ποιος θα είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία».

Δέκα νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – «Θέλουν να εξευτελίσουν τις διαπραγματεύσεις» λέει ο Ζελένσκι

Τουλάχιστον δέκα είναι νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν στην πόλη Ζαπορίζια, ενώ ένα drone σε μια κατοικημένη περιοχή του Χάρκοβο σκότωσε επτά άτομα μεταξύ των οποίων ένα παιδί 18 μηνών και ένας 16χρονος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσιγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», είπε και πρόσθεσε:

«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες».

Η ευρωπαϊκή επιμονή στις «εγγυήσεις ασφαλείας» και οι αναφορές στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Ένα από τα θέματα που οι ευρωπαίοι ηγέτες θέτουν μετ’ επιτάσεως είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και ειδικότερα πώς οι ΗΠΑ σκοπεύουν να δεσμευτούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ που βρισκόταν στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, δήλωσε χθες στο CNN ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να δώσουν στην Ουκρανία «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές ποια μορφή θα λάβουν αυτές οι εγγυήσεις.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε στο CNN ότι η Ρωσία συμφώνησε στο να δώσουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

«Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ουσιαστικά διατύπωση παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για να καλύψουμε μια εγγύηση ασφαλείας».

Το Άρθρο 5 είναι η συμφωνία του ΝΑΤΟ που ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση σε μια χώρα μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα τα 32 μέλη της. Η περίφημη ρήτρα ορίζει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα υπερασπιστούν έναν σύμμαχο που δέχεται επίθεση.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να λάβει μία τέτοια εγγύηση χωρίς να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ ωστόσο, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να μην εκτιμά ότι η Ρωσία πράγματι συμφώνησε σε κάτι τέτοιο.

Τα εδάφη που ζητά η Ρωσία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τη συνάντηση στην Αλάσκα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας.

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Επίσης σε αυτή την περίπτωση θα παραχωρήσει τα σημεία που έχει καταλάβει σε Σούμι και Χάρκοβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν νομιμοποιείται να παραχωρήσει εδάφη της Ουκρανίας καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το Σύνταγμα της χώρας.

Ποιοι συνοδεύουν τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν

Ο Μαρκ Ρούτε, ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ο Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργός της Βρετανίας

Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας

Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας

Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας

Αλεξάντερ Σταμπ, πρόεδρος της Φινλανδίας

Οι πρόσφατες σημαντικές δηλώσεις πριν τη συνάντηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε το μήνυμα που θα μεταφέρει στους συνομιλητές του στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι από τη μεριά του έγραψε στο Χ: «Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο.

Και η ειρήνη να έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολής μας — μέρος του Ντονμπάς — και ο Πούτιν το χρησιμοποίησε απλώς ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση.

Ή όταν η Ουκρανία έλαβε τις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφάλειας» το 1994, αλλά αυτές δεν λειτούργησαν. Φυσικά, η Κριμαία δεν έπρεπε να παραχωρηθεί τότε, όπως οι Ουκρανοί δεν παραχώρησαν το Κίεβο, την Οδησσό ή το Χάρκοβο μετά το 2022.

Το πρόγραμμα της συνάντησης

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ήδη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει η κρίσιμη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό ο Τραμπ θα συναντήσει αρχικά μόνο του τον Ζελένσκι και την ουκρανική αντιπροσωπεία και στη συνέχεια θα υποδεχτεί τους ευρωπαίους ηγέτες και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

12:00 μ.μ(τοπική ώρα) – 19:00 (ώρα Ελλάδας): Άφιξη των Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο

1:00 μ.μ. (τοπική ώρα) – 20:00 (ώρα Ελλάδας): Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

1:15 μ.μ. (τοπική ώρα) – 20:15 (ώρα Ελλάδας): Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

2:15 μ.μ. (τοπική ώρα) – 21:15 (ώρα Ελλάδας): Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

3:00 μ.μ. (τοπική ώρα) – 22:00 (ώρα Ελλάδας): Πολυμερής συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες