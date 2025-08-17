Κεφαλογιάννη: «Θέλω να μεταδώσω στα παιδιά μου ότι ο καθένας πρέπει να χτίσει τη δική του αξία»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, η Όλγα Κεφαλογιάννη μοιράζεται σκέψεις που ξεπερνούν την πολιτική και αγγίζουν την καρδιά της καθημερινότητας: τη μητρότητα.

Μιλώντας στο ένθετο «Secret» και τη Σάσα Σταμάτη, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μητέρα διδύμων αναφέρεται στις αρχές που θέλει να εμφυσήσει στα παιδιά της, αλλά και στη φιλοσοφία ζωής που την καθοδηγεί – τόσο ως γυναίκα της δημόσιας σφαίρας όσο και ως μητέρα που επιθυμεί να διδάσκει με το παράδειγμα της.

Ποια είναι η πιο σημαντική αξία που θέλετε να μεταδώσετε στα παιδιά σας, μέσα από τον δικό σας ρόλο ως μητέρας και ως πολιτικού;

Η μητέρα και η πολιτικός είναι ο ίδιος άνθρωπος – με τις ίδιες αξίες, τις ίδιες ευθύνες, τις ίδιες απαιτήσεις από τον εαυτό της. Το βασικό που θέλω να μεταδώσω στα παιδιά μου, είναι ότι ο καθένας πρέπει να χτίσει τη δική του αξία, τη δική του προσωπικότητα. Δεν σε καθορίζει ούτε το όνομα ούτε η καταγωγή σου. Σε καθορίζει αυτό που κάνεις, οι πράξεις σου. Δεν εκτιμώ καθόλου εκείνους που θεωρούν ότι αξίζουν μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν σε μια «έτοιμη» ταυτότητα. Θέλω τα παιδιά μου να καταλάβουν ότι τίποτα δεν τους χαρίζεται. Ότι ο σεβασμός στους άλλους και η συνέπεια στις υποχρεώσεις μας είναι θεμέλια ζωής.

Η ζωή είναι απαιτητική, ένας διαρκής αγώνας που απαιτεί ευθύνη και συνέπεια. Αυτή τη στάση θέλω να τους περάσω μέσα από το δικό μου παράδειγμα. Οχι με λόγια, αλλά με πράξεις.