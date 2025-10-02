Αντιγριπικά εμβόλια: Έφτασαν στα φαρμακεία – Πότε ξεκινούν οι δωρεάν εμβολιασμοί

Φέτος, τα αντιγριπικά εμβόλια είναι κυρίως τριδύναμα, από τετραδύναμα που ήταν τις προηγούμενες χρονιές.
Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές ρυθμίσεις, ώστε τα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης να ενταχθούν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, για να είναι διαθέσιμα δωρεάν στους πολίτες.
Ήδη στα φαρμακεία βρίσκονται παρτίδες αντιγριπικών εμβολίων, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της φετινής περιόδου εμβολιασμού.
Φέτος, τα αντιγριπικά εμβόλια είναι κυρίως τριδύναμα, από τετραδύναμα που ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Η αλλαγή στη σύνθεσή τους έγινε κατόπιν οδηγιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Πλέον δεν περιλαμβάνεται το στέλεχος B/Yamagata, που προκαλεί τη γρίπη τύπου Β, καθώς έχει πάψει να θεωρείται απειλή. Και στη χώρα μας, τα κρούσματα γρίπης τύπου Β πέρυσι αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, αποτελούσαν μικρή μειοψηφία.
Λόγω αυτής της αλλαγής στη σύνθεσή τους, τα αντιγριπικά εμβόλια φέτος χρειάζονται καινούριους κωδικούς προκειμένου να ενταχθούν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ.
Η νέα θετική λίστα η οποία τα περιλαμβάνει, τίθεται σε ισχύ από σήμερα, επομένως τις επόμενες ώρες θα ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αντίστοιχα, η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον φετινό αντιγριπικό εμβολιασμό αναμένεται να εκδοθεί μέχρι αύριο.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋποθέσεις ώστε τα εμβόλια να είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι η δωρεάν διάθεσή τους θα ξεκινήσει το νωρίτερο, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.
Σημειώνεται, πάντως, ότι για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία των πολιτών κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν κορυφώνεται η δραστηριότητα της γρίπης, ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται να προγραμματίζεται από τις 15 Οκτωβρίου και μετά.
Ομάδες υψηλού κινδύνου
Με βάση το περσινό Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας, το αντιγριπικό εμβόλιο συστήνεται κατά προτεραιότητα στις παρακάτω ομάδες πληθυσμού ή καταστάσεις αυξημένου κινδύνου:
Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών
Παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή, Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη), Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών, Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες), Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα, Χρόνια νεφροπάθεια, Χρόνιες παθήσεις ήπατος, Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα,Σύνδρομο Down
Έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.
Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ.
Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).
Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.
Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης.
Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών.
Άστεγοι.
Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς [συμπεριλαμβανομένων εκτροφέων μίνκ (γουνοφόρα θηλαστικά)], σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.
