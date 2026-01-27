Η απάντηση της Περιφέρειας Κρήτης στην ανάρτηση του κ. Παύλου Πολάκη

Για την Περιφέρεια Κρήτης η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, είναι αρχή αδιαπραγμάτευτη. Το ίδιο, ακριβώς, ισχύει και για τις περιπτώσεις καταχωρήσεων στα ΜΜΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την προβολή των δράσεων μας.

Πρόκειται για μια συνεργασία που αφορά το σύνολο των Μέσων Ενημέρωσης της Κρήτης, η οποία γίνεται στη βάση των όσων ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας, ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.