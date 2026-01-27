Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Η απάντηση της Περιφέρειας Κρήτης στην ανάρτηση του κ. Παύλου Πολάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Για την Περιφέρεια Κρήτης η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, είναι αρχή αδιαπραγμάτευτη. Το ίδιο, ακριβώς, ισχύει και για τις περιπτώσεις καταχωρήσεων στα ΜΜΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την προβολή των δράσεων μας.

Πρόκειται για μια συνεργασία που αφορά το σύνολο των Μέσων Ενημέρωσης της Κρήτης, η οποία γίνεται στη βάση των όσων ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας, ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η ανησυχία για το μέλλον του λιμένα...

Αλέξης Καλοκαιρινός: Το masterplan θα πρέπει να προβλέπει την...

Χανιά:Συγχαρητήρια επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή...

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής συγχαίρει τον Νικόλαο Σπυριδάκη...

Η ανησυχία για το μέλλον του λιμένα...

Αλέξης Καλοκαιρινός: Το masterplan θα πρέπει να προβλέπει την...

Χανιά:Συγχαρητήρια επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή...

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής συγχαίρει τον Νικόλαο Σπυριδάκη...
Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άμεση επίλυση κτιριολογικών προβλημάτων στα Δικαστήρια Ηρακλείου
Χανιά:Συγχαρητήρια επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή για την ανάληψη καθηκόντων από τον Αντιστράτηγο Νικόλαο Σπυριδάκη και τον Υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
