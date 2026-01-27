Χανιά:Συγχαρητήρια επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή για την ανάληψη καθηκόντων από τον Αντιστράτηγο Νικόλαο Σπυριδάκη και τον Υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής συγχαίρει τον Νικόλαο Σπυριδάκη για την προαγωγή του στο αξίωμα του Αντιστράτηγου και για την ανάληψη της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας. Τον ευχαριστεί για την έως τώρα εξαιρετική συνεργασία τους, από τη θητεία του ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, και του εύχεται καλή επιτυχία στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει.

Παράλληλα, συγχαίρει τον Υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη για την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης και του εύχεται κάθε επιτυχία. Η εμπειρία του από τη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ιονίων Νήσων αποτελεί σημαντικό εφόδιο και ο Αντιπεριφερειάρχης εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία τους θα είναι εποικοδομητική προς όφελος της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.