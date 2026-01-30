Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη – Στη Γερμανία βρίσκεται η Λόρα – Ταξίδεψε την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής της

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έβγαλε εισιτήριο για Φρανκφούρτη από ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA και στο Live News η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία και είναι καλά στην υγεία της.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 16χρονη από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της, όταν έφυγε από την Πάτρα με ταξί και έφτασε στην Αθήνα, πήγε σε ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια και έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη.

Στη συνέχεια πήγε στο αεροδρόμιο και έφυγε για Γερμανία με πτήση της Lufthansa.

Όπως όλα δείχνουν η 16χρονη είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της από το σπίτι της στην Πάτρα την επιστροφή της στη Γερμανία από εκεί που η οικογένειά της έφυγαν πριν μερικά χρόνια.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ιμια: Τρεις νεκροί, γκρίζες ζώνες και η...

0
Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ιμια - Οι...

Δυστυχήμα στη Ρουμανία: Το τελευταίο αντίο στους...

0
Οι κηδείες τελούνται σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Συγγενείς...

Ιμια: Τρεις νεκροί, γκρίζες ζώνες και η...

0
Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ιμια - Οι...

Δυστυχήμα στη Ρουμανία: Το τελευταίο αντίο στους...

0
Οι κηδείες τελούνται σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Συγγενείς...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ιμια: Τρεις νεκροί, γκρίζες ζώνες και η διαχείριση της μνήμης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ρεθύμνης:Την τρίμηνη παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έως τις 31 Μαρτίου του 2026 παρατείνεται η θητεία...

Δήλωση Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για νέο αεροδρόμιο Καστελίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο...

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Δήμου Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις...

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η εν λόγω κήρυξη του Δήμου Γαύδου σε κατάσταση...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST