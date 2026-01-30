Πρόβλημα με το «100» της Άμεσης Δράσης – Οι πολίτες να καλούν στο 112 ζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί ο τηλεφωνικός αριθμός «100» της Άμεσης Δράσης λόγω τεχνικού προβλήματος όπως έγινε γνωστό. Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει του πολίτες ότι μπορούν να καλούν στο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί ο τηλεφωνικός αριθμός «100» της Άμεσης Δράσης λόγω τεχνικού προβλήματος όπως έγινε γνωστό. Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει του πολίτες ότι μπορούν να καλούν στο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί.