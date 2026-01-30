Αναζήτηση
Τέλος στα «υπόγεια-τρύπες»: Νέοι κανόνες για τη διαμονή των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά τα «κτήρια προσωπικού», άλλες μορφές προσωρινής στέγασης, όπως τα κοντέινερ, παραμένουν εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου- «Θα το κρίνουμε στην πράξη», λέει στο patris ο πρόεδρος των Ξενοδοχουπαλλήλων.

Κανόνες αναφορικά με τους χώρους στέγασης των εργαζόμενων στον τουρισμό, βάζουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού.

Προχώρησαν στην εξειδίκευση του νομοθετικού πλαισίου, με στόχο την διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για το προσωπικό των ξενοδοχειακών μονάδων που σε περιοχές όπως η Κρήτη ,προέρχονται από τρίτες χώρες ή άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, τα κτίρια που προορίζονται για τη στέγαση προσωπικού («κτήρια προσωπικού») πρέπει πλέον να τηρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές:

Όλα τα δωμάτια πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν φυσικό φωτισμό και αερισμό, αποκλείοντας οριστικά τη χρήση υπόγειων χώρων για διαμονή.

Καθορίζονται αυστηρά όρια ανάλογα με τη χωρητικότητα:

o Μονόκλινα: Τουλάχιστον 12 τ.μ.

o Δίκλινα: Τουλάχιστον 14 τ.μ.

o Τρίκλινα: Τουλάχιστον 17 τ.μ.

o Τετράκλινα: Απαιτούνται τουλάχιστον 24 τ.μ. και ο υποχρεωτικός διαχωρισμός του δωματίου σε δύο διακριτούς χώρους ύπνου.

Προβλέπονται ελάχιστες διαστάσεις κρεβατιών (0,90×1,90 για μονά και 1,60×2,00 για διπλά), καθώς και η ύπαρξη απαραίτητων επίπλων (κομοδίνα, ντουλάπες κ.λπ.).

Όλα τα δωμάτια πρέπει να έχουν ψύξη,θέρμανση και να έχουν ζεστό νερό.

Όσον αφορά στους κοινόχρηστους χώρους, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας, ορίζεται η αναλογία ενός πλυντηρίου και ενός ψυγείου ανά 20 άτομα, καθώς και ένα πολυκουζινάκι 4 εστιών, ανά 30 άτομα.

Συσκευές προφανώς λίγες, για να καλύψουν τις ανάγκες τόσων ατόμων.

Τα νέα αυτά κτίρια, θεωρούνται ως συμπληρωματική υποδομή των ξενοδοχείων. Μπορούν να ανεγερθούν είτε εντός του ίδιου οικοπέδου με την κύρια μονάδα, είτε σε αυτόνομα οικόπεδα σε απόσταση έως και 10 χιλιομέτρων από αυτήν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά τα «κτήρια προσωπικού».

Άλλες μορφές προσωρινής στέγασης, όπως τα κοντέινερ, παραμένουν εκτός του συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου, γεγονός που αφήνει ένα «παράθυρο» για τη συνέχιση πολλές φορές, απαράδεκτων λύσεων διαμονής.

Πρόεδρος Ξενοδοχουπαλλήλων: «Θα κριθεί στην πράξη»

Ο Νίκος Κοκολάκης πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχουπαλλήλων ν.Ηρακλείου, είπε στο patris.gr ότι μέχρι τώρα δεν έχει επίσημες καταγγελίες για ακατάλληλους χώρους στέγασης εργαζόμενων ,ωστόσο είναι βέβαιο ότι υπάρχουν .

Όσον αφορά στη νομοθετική ρύθμιση σχολίασε ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση,συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «όλα θα κριθούν στην πράξη, γιατί νόμοι μπορεί να υπάρχουν,αλλά πολλές φορές, δεν εφαρμόζονται.»

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

