Αποκαλυπτική μελέτη δείχνει πώς μεταδίδεται η γρίπη – Πώς την αποφεύγετε

Ημερομηνία:

H μελέτη του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «PLOS Pathogens».

Καθώς μια νέα παραλλαγή της γρίπης εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό, πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «PLOS Pathogens», προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για το πώς μπορεί να αποφεύγεται η μετάδοση του ιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πανεπιστημίου, πρόκειται για την πρώτη κλινική δοκιμή σε ελεγχόμενο περιβάλλον που εξετάζει πώς εξαπλώνεται η γρίπη μέσω του αέρα μεταξύ φυσικά μολυσμένων και μη μολυσμένων ατόμων. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η αναζήτηση τρόπων περιορισμού των κρουσμάτων αποτελεί προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία, καθώς έως και ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως νοσούν από εποχική γρίπη κάθε χρόνο.

Η ομάδα των ερευνητών από τις Σχολές Δημόσιας Υγείας, Μηχανικών και Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ τοποθέτησε πέντε φοιτητές που είχαν ήδη νοσήσει από γρίπη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Βαλτιμόρη, μαζί με έντεκα υγιείς εθελοντές μέσης ηλικίας, εκ των οποίων δύο ήταν εμβολιασμένοι. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2024 και, όπως διαπιστώθηκε, κανένας από τους υγιείς συμμετέχοντες δεν μολύνθηκε.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες έζησαν για δύο εβδομάδες σε απομονωμένο όροφο ξενοδοχείου, εκτελώντας καθημερινές δραστηριότητες που προσομοίαζαν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, όπως συνομιλίες, γιόγκα, διατάσεις και χορό. Οι ασθενείς χειρίζονταν επίσης κοινά αντικείμενα, όπως στυλό, τάμπλετ και μικρόφωνο, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονταν στην ομάδα.

Οι ερευνητές κατέγραφαν καθημερινά τα συμπτώματα των συμμετεχόντων, λάμβαναν ρινικά και σιελογόνα δείγματα και πραγματοποιούσαν αιματολογικούς ελέγχους για την ανίχνευση αντισωμάτων. Παράλληλα, μετρούσαν την έκθεση των εθελοντών στον ιό τόσο στον αέρα της αίθουσας όσο και στην περιοχή αναπνοής τους.

Μετάδοση γρίπης

«Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν βασικούς παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης της γρίπης: ο βήχας είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Οι φοιτητές που είχαν γρίπη, είχαν πολύ ιό στη μύτη τους, αλλά δεν έβηχαν σχεδόν καθόλου, οπότε μόνο μικρές ποσότητες ιού εκτοξεύτηκαν στον αέρα», εξηγεί η Δρ. Τζιάνγιου Λάι, μεταδιδακτορική ερευνήτρια και επικεφαλής της ανάλυσης δεδομένων.

Όπως επισημαίνει, «ο άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο αερισμός και η κυκλοφορία του αέρα. Ο αέρας στη αίθουσα της μελέτης αναμειγνυόταν συνεχώς και γρήγορα από ένα θερμαντικό σώμα και έναν αφυγραντήρα και έτσι οι μικρές ποσότητες ιού στον αέρα αραιώνονταν». Επιπλέον, οι ενήλικες μέσης ηλικίας φαίνεται να είναι λιγότερο ευάλωτοι στη γρίπη λόγω προηγούμενων εμβολιασμών και μολύνσεων, γεγονός που συνέβαλε στην απουσία κρουσμάτων.

Συμπεράσματα για την πρόληψη

Η έλλειψη μετάδοσης στη συγκεκριμένη μελέτη προσφέρει ισχυρές ενδείξεις για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τη γρίπη τη φετινή περίοδο. «Το να βρίσκεσαι κοντά, πρόσωπο με πρόσωπο με άλλους ανθρώπους σε εσωτερικούς χώρους, όπου ο αέρας δεν ανανεώνεται πολύ, φαίνεται να είναι το πιο επικίνδυνο και είναι κάτι που όλοι τείνουμε να κάνουμε συχνά», σημειώνει ο δρ. Ντόναλντ Μίλτον, καθηγητής στο Τμήμα Παγκόσμιας, Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ.

Όπως προσθέτει, «τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι οι φορητοί καθαριστές αέρα που ανακινούν και καθαρίζουν τον αέρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ. Αλλά αν είστε πολύ κοντά και κάποιος βήχει, ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε ασφαλείς είναι να φοράτε μάσκα, ειδικά Ν95».

Παγκόσμια ανάκληση βρεφικού γάλακτος

Η Nestlé ανακάλεσε διεθνώς συγκεκριμένες παρτίδες βρεφικών γαλάτων, καθώς...

Οι καλύτερες τροφές για αποκατάσταση των μυών

Ας δούμε ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές. Μετά από έντονη...

Παγκόσμια ανάκληση βρεφικού γάλακτος
