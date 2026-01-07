Παγκόσμια ανάκληση βρεφικού γάλακτος

Η Nestlé ανακάλεσε διεθνώς συγκεκριμένες παρτίδες βρεφικών γαλάτων, καθώς ενδέχεται να περιέχουν τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση.
Η Nestlé προχώρησε σε παγκόσμια ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων βρεφικού γάλακτος, εξαιτίας ανησυχιών ότι ενδέχεται να περιέχουν τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση.
Ο κολοσσός τροφίμων και ποτών ανακοίνωσε ότι ορισμένες παρτίδες των βρεφικών γαλάτων SMA και των γαλάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας δεν είναι ασφαλείς για κατανάλωση από βρέφη. Σύμφωνα με τη Nestlé, τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο και ενδέχεται να περιέχουν cereulide – μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετούς.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα περιστατικά ασθένειας που να συνδέονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα, ωστόσο η απόφαση για την ανάκληση ελήφθη «από υπερβολική προσοχή».
«Η ασφάλεια και η ευημερία των βρεφών είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», ανέφερε η Nestlé, ζητώντας «ειλικρινή συγγνώμη για οποιαδήποτε ανησυχία ή ταλαιπωρία» προκλήθηκε σε γονείς και φροντιστές.
Η εταιρεία επιβεβαίωσε στο BBC ότι η ανάκληση έχει παγκόσμια ισχύ. Τα επηρεαζόμενα προϊόντα πωλήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Ιταλία και η Σουηδία.
Παράλληλα, η Nestlé υπογράμμισε ότι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της, καθώς και οι παρτίδες των ίδιων γαλάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ανάκληση, είναι απολύτως ασφαλή για κατανάλωση. Υποσχέθηκε επίσης επιστροφή χρημάτων στους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα επηρεαζόμενα προϊόντα, αποδίδοντας το πρόβλημα σε πρώτη ύλη που προμήθευσε εξωτερικός συνεργάτης.
Στη Γαλλία, η Nestlé ανακοίνωσε «προληπτική και εθελοντική ανάκληση» ορισμένων παρτίδων των βρεφικών γαλάτων Guigoz και Nidal, ενώ στη Γερμανία τα αντίστοιχα προϊόντα κυκλοφορούν με τις ονομασίες Beba και Alfamino.
Η επικεφαλής διαχείρισης περιστατικών της Υπηρεσίας Προτύπων Τροφίμων (FSA), Τζέιν Ρόουλινγκ, κάλεσε γονείς και φροντιστές να μην χορηγούν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε βρέφη ή μικρά παιδιά.
«Θέλω να διαβεβαιώσω γονείς και φροντιστές ότι λαμβάνουμε άμεσα μέτρα ώστε όλα τα επηρεαζόμενα προϊόντα να αποσυρθούν από την αγορά, προληπτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αν έχετε ήδη ταΐσει ένα βρέφος με το συγκεκριμένο προϊόν και έχετε ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του, θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή, επικοινωνώντας με τον γιατρό σας ή καλώντας το NHS 111».
Μια ακόμη υπενθύμιση ότι, όταν πρόκειται για τη βρεφική διατροφή, η παραμικρή υποψία αρκεί για να σημάνει συναγερμό.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ