ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αποκριάτικοι μουσικοί περίπατοι της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνεχίζονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Ηράκλειο

Ένα πρόγραμμα με αποκριάτικους ρυθμούς θα παρουσιάσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου στους μουσικούς περιπάτους που θα πραγματοποιηθούν την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 στο πλαίσιο των Αποκριάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Ο μουσικός περίπατος της Τσικνοπέμπτης θα ξεκινήσει στις 19:00 από την πλατεία Ελευθερίας και θα συνεχιστεί στην Δικαιοσύνης, με σύντομες στάσεις στο ύψος της πλατείας Δασκαλογιάννη, και στη συνέχεια στην πλατεία Λιονταριών για να ολοκληρωθεί στην οδό Ίδης.

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ο μουσικός περίπατος θα ξεκινήσει στις 19:00 από την πλατεία Ελευθερίας και θα συνεχίσει μέσω της οδού Δαιδάλου με στάση στην πλατεία Λιονταριών, από εκεί θα κατευθυνθεί στις οδούς Ταγματάρχου Τζουλάκη, Ίδης, 1821, και Κόσμων και θα καταλήξει στην κρήνη Μπέμπο της Πλατείας Κορνάρου.

Συλλυπητήριο Δημάρχου Χανίων για την εκδημία του Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώην βουλευτή Χανίων και εγγονού του εθνάρχη
Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και αναπτυξιακός σχεδιασμός για το Οροπέδιο Λασιθίου σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
