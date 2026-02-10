Συλλυπητήριο Δημάρχου Χανίων για την εκδημία του Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώην βουλευτή Χανίων και εγγονού του εθνάρχη

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την απώλεια του Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώην Βουλευτή Χανίων και εγγονού του εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον τελευταίο εν ζωή από τα τέσσερα εγγόνια του εθνάρχη μας. Υπήρξε επίτιμος Πρόεδρος, Μέγας Ευεργέτης και Εταίρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», προσφέροντας με συνέπεια και αφοσίωση στο έργο και την αποστολή του Ιδρύματος.

Η συμβολή του στην ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής και πνευματικής παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου υπήρξε ουσιαστική και διαχρονική. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τις αξίες του τόπου μας.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος».