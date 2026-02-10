Αναζήτηση
Συλλυπητήριο Δημάρχου Χανίων για την εκδημία του Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώην βουλευτή Χανίων και εγγονού του εθνάρχη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την απώλεια του Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώην Βουλευτή Χανίων και εγγονού του εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον τελευταίο εν ζωή από τα τέσσερα εγγόνια του εθνάρχη μας. Υπήρξε επίτιμος Πρόεδρος, Μέγας Ευεργέτης και Εταίρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», προσφέροντας με συνέπεια και αφοσίωση στο έργο και την αποστολή του Ιδρύματος.

Η συμβολή του στην ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής και πνευματικής παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου υπήρξε ουσιαστική και διαχρονική. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τις αξίες του τόπου μας.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος».

Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης...

0
Με σημαντική συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία...

Στον εορτασμό του Πολιούχου του Κρουσώνα Αγίου...

0
Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Χαραλάμπους,...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης ο εξαγωγικός προσανατολισμός και η στήριξη της επιχειρηματικότητας»
