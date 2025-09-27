Απόστολος Αλεξάκης (1944 – 2025): Ένας οραματιστής του συνεταιριστικού κινήματος και πολύτιμος άνθρωπος για τα Χανιά.

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη

Ένας άνθρωπος που είχε οδηγό του τη δημιουργία και υπηρέτησε με σεβασμό, ήθος, συνέπεια και αφοσίωση κάθε όραμα στο οποίο πίστεψε. Η παρουσία και η προσφορά του αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές όλων μας.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΣΥΝΚΑ αποχαιρετούν έναν σπουδαίο άνθρωπο, τη σημαντικότερη πηγή έμπνευσης, που με το έργο και την αγάπη του για τους ανθρώπους, την Κρήτη και τον κλάδο του λιανεμπορίου, τον οποίο υπηρέτησε με πάθος όλα αυτά τα χρόνια, άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Ο Απόστολος Αλεξάκης υπήρξε ενεργός πολίτης, με βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής. Στήριξε έμπρακτα την τοπική κοινωνία, προώθησε πρωτοβουλίες ανάπτυξης και έδωσε έμφαση στη συνεργασία και την αλληλεγγύη, αξίες που ενέπνευσαν όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 28.09.2025 και ώρα 16:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστού Φουρνέ και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί νεκροταφείο του Αγίου Παντελεήμωνος Φουρνέ.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί θερμά, όσοι επιθυμούν, να προσφέρουν δωρεές στους οργανισμούς Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ, Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη, Ορίζοντας, ΕΛΕΠΑΠ, που ο Απόστολος Αλεξάκης στήριζε με αγάπη και συνέπεια.

Απόστολος Αλεξάκης

Ένας οραματιστής του συνεταιριστικού κινήματος

Ο Απόστολος Αλεξάκης γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1944 στο χωριό Φουρνές Χανίων, όπου μεγάλωσε μέσα σε μια αγαπημένη εξαμελή οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας του, φρουτέμπορος στο επάγγελμα, πάλεψε για να στηρίξει την οικογένεια σε δύσκολα χρόνια, εμπνέοντας στον Απόστολο αξίες όπως η εργατικότητα, η επιμονή και η αλληλεγγύη.

Σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου έζησε για 16 χρόνια και εργάστηκε στο τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ. Το 1976 γνώρισε εκεί τη γυναίκα της ζωής του, Μαρία, με την οποία δημιούργησαν μια ζεστή οικογένεια και απέκτησαν έναν γιο, τον Δημήτρη, που υπήρξε για τον ίδιο «το πρώτο μεγάλο δώρο της ζωής».

Το 1981 ο Απόστολος Αλεξάκης επέστρεψε στα Χανιά, τον «χρυσό τόπο» του όπως συνήθιζε να λέει, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ Χανίων Π.Ε. και το 1982 Πρόεδρος, θέση που υπηρέτησε αδιάκοπα για 43 ολόκληρα χρόνια, έως το τέλος της ζωής του.

Η βασική του αρχή, «Οι Καταναλωτές Αγοράζουν – Οι Καταναλωτές Πωλούν – Οι Καταναλωτές Κερδίζουν», παρέμεινε αναλλοίωτη.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Συνεταιρισμός αναπτύχθηκε δυναμικά, αποκτώντας συμμετοχές σε σημαντικές τοπικές επιχειρήσεις, όπως η Νέα Τηλεόραση, ο ραδιοφωνικός σταθμός TOP FM, η ΕΤΑΝΑΠ, η ΒΙΟΧΥΜ, η ΑΝΕΚ και άλλες.

Υπό την καθοδήγησή του, το ΙΝΚΑ έγινε πυλώνας κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης, διαθέτοντας κάθε χρόνο σημαντικούς πόρους για την ενίσχυση ιδρυμάτων, σωματείων και κοινωνικών φορέων, όπως το ΚΗΦΑΑΜΕΑ, το Ίδρυμα Αυτιστικών Παιδιών Η Μεγαλόχαρη, το Ανουσιάκειο Ίδρυμα, καθώς και πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του τόπου.

Οραματιστής και πρωτοπόρος, το 1994 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ), μαζί με τους συνεταιρισμούς Γαλαξίας, Γαληνός – Λαουτάρης, Γουντσίδης και Μπίσκας.

Διετέλεσε Πρόεδρος και υπεύθυνος αγορών έως τον Ιούλιο του 2022, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ενός ισχυρού ελληνικού ομίλου σούπερ μάρκετ.

Το 2005 εξελέγη επίσης Πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ), θητεύοντας έως το 2007.

Η ζωή και το έργο του Απόστολου Αλεξάκη αποτελούν φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς, εργατικότητας και οράματος.

Με την πολύχρονη δράση του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των Χανίων και ολόκληρης της χώρας, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη συνεργατών, φίλων και συμπολιτών.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο του, τις αξίες που πρέσβευε και τους ανθρώπους που ευεργέτησε.