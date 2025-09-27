Χανιά:Συλλυπητήριο Μήνυμα της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβης Βολουδάκη για τον Απόστολο Αλεξάκη.

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Αλεξάκη, ιδρυτή του ΣΥΝ.ΚΑ., έναν άνθρωπο με όραμα, εργατικότητα και ήθος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας.

Η προσφορά του στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην ενίσχυση της συνεταιριστικής ιδέας θα μείνει ζωντανή, όπως και η μνήμη του σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.