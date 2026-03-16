Αρχή για ξέπλυμα: Ποινικές ευθύνες σε Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ – Δε δήλωσε 3 εκατ. ευρώ

Ποινικές ευθύνες σε Παναγόπουλο και Αννα Στρατινάκη για παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες – Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος καταλογίζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Τα ευρήματα – Η εμπλοκή του επιχειρηματία Ανδρέα Γεωργίου

Νέο πόρισμα για τη διαχείριση κονδυλίων σχετικά με την κατάρτιση εργαζομένων από ινστιτούτα της ΓΣΕΕ, διαβιβάστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στις εισαγγελικές αρχές, πόρισμα που αφορά σε σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας για το πόθεν έσχεςς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα που συνέταξε ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαρ. Βουρλιώτης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος δε δήλωσε, ενώ είχε υποχρέωση, περιουσιακά στοιχεία αξίας 3 εκατ. ευρώ, για την πεντατία 2020-2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έλεγχο της αρχής μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης με την κακοδιαχείριση κονδυλίων για εκπαίδευση εργαζομένων, εντοπίστηκ οτι ο Γιάννης Παναγόπουλος αν και δεν ήταν ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ υπόχρεος να καταθέσει δήλωση πόθεν έσχες, είχε αυτή την υποχρέωση ως πρόεδρος ιδρυμάτων της Γενικής Συνομοσπονδίας από τα οποία διακινήθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα στοιχεία του πορίσματος της Αρχής για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε, ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκ.ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, σύντροφο της κυρίας Στρατινάκη που ήδη εμπλέκεται στη διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης, , ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 να μην έχει δηλώσει περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλ.ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ.Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα για παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες σε βαθμός κακουργήματος.Τέλος διαβιβάζει τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.