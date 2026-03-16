Έξι χρόνια από τον εφιαλτικό Μάρτη – «γδάρτη» που χάθηκε μία Καλαμάτα και κυκλοφορούσαμε με άδεια μέσω sms

Σαν σήμερα, 16 Μαρτίου, λόγω της πανδημίας του COVID-19 έκλειναν σχολεία και χώροι λατρείας σε όλη την Ελλάδα προκαλώντας σοκ και δέος στην ελληνική κοινωνία

Αν υπάρχει κάτι που θα διηγούνται οι παλαιότεροι στις νέες γενιές για τον Μάρτιο του 2020 είναι η άδεια κυκλοφορίας μέσω sms στο κινητό. Απαγορεύσεις, μάσκες, απολυμαντικά, ουρές, υγειονομικοί περιορισμοί, ψέματα, αλήθειες, υστερίες και παράδοξα μιας κοινωνίας που ξεπέρασε τις αντοχές της εν μέσω της πανδημίας covid-19 που ξεκίνησε από τον Μάρτη – γδάρτη του 2020 και διήρκεσε τρία και πλέον χρόνια.

Πόσο μακρυά είμαστε από τον πιο εφιαλτικό Μάρτιο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; Σαν σήμερα 16 Μαρτίου 2020 οι χώροι λατρείας έβαλαν λουκέτο, ακολουθώντας τα σχολεία και αναστέλλοντας όλες τις δια ζώσης συναθροίσεις και συγκεντρώσεις. Ειδικά για την Ορθόδοξη Eκκλησία κοινότητα, η απόφαση αυτή αποτέλεσε σοκ. Ιστορικοί μάλιστα ανέτρεξαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας για να βρουν μια ανάλογη απόφαση που να απαγορεύει τις συναθροίσεις στους ναούς για οποιονδήποτε λόγο.

37.000 νεκροί

Συνολικά στην Ελλάδα καταγράφηκαν περίπου 37.000 θάνατοι. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν τα 5,6 εκατομμύρια και ο νέος… κυβερνήτης στη ζωή μας λέγονταν Σωτήρης Τσιόδρας. Ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας με ηρεμία και σαφήνεια προσπαθούσε να εξηγήσει τα… ανεξήγητα, να διατυπώσει με απλά λόγια τη σοβαρότητα και πολυπλοκότητα της κατάστασης και να προετοιμάσει την κοινωνία για τις αλλαγές που έρχονταν όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλο τον πλανήτη.

Μέσα στο σκοτάδι και την αβεβαιότητα της εποχής, το πρόσωπο του Σωτήρη Τσιόδρα αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς. Από τα χείλη του κρεμόταν καθημερινά ολόκληρη η χώρα για την ενημέρωση γύρω από την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, οι Έλληνες —και όχι μόνο— συνειδητοποιούσαν ότι η πανδημία δεν ήταν υπόθεση λίγων ημερών αλλά μιας κρίσης που θα διαρκούσε μήνες, ίσως και χρόνια, τινάζοντας στον αέρα την οικονομική ζωή και δοκιμάζοντας την ψυχολογία των πολιτών.

Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα είχαν χτυπήσει «κόκκινο». Tα πάντα άλλαζαν μέσα στους τοίχους των σπιτιών μας…

Τα πρώτα κρούσματα

Είχαν περάσει μόλις είκοσι ημέρες από την εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος στην Ελλάδα. Η αποκαλούμενη «ασθενής μηδέν» εντοπίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020. Ήταν μια 38χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που είχε ταξιδέψει στη βόρεια Ιταλία, η οποία εκείνη την περίοδο αποτελούσε το επίκεντρο της πανδημίας στην Ευρώπη.

Την επόμενη ημέρα επιβεβαιώθηκε η μετάδοση του ιού σε συγγενικό της πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε και ένα ακόμη κρούσμα στην Αθήνα. Σοκ προκάλεσε η απόφαση ακύρωσης όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, σε μια πρώτη προσπάθεια περιορισμού της διασποράς, ενώ την ίδια ώρα τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο βρίσκονταν σε ένταση…

Στις 4 Μαρτίου 2020 αποφασίστηκαν έκτακτα μέτρα στις περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Ζακύνθου. Μία ημέρα αργότερα, 21 άτομα που είχαν ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους βρέθηκαν θετικά στον ιό. Στις 9 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε η αναστολή πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων άνω των 1.000 ατόμων, ενώ η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας συνέστησε την αποφυγή μη αναγκαίων ταξιδιών και συγχρωτισμού, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.

Το κλείσιμο της χώρας

Στις 10 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε το κλείσιμο όλων των σχολείων και πανεπιστημίων της χώρας. Μία ημέρα αργότερα, στις 11 Μαρτίου, σε διάγγελμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι «τα δύσκολα είναι μπροστά», ενώ ανακοινώθηκαν 2.000 προσλήψεις επαγγελματιών υγείας με διετείς συμβάσεις.

Στις 12 Μαρτίου 2020 καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από κορωνοϊό στην Ελλάδα: ένας 66χρονος άνδρας από την Αμαλιάδα. Την ίδια ημέρα αποφασίστηκε το κλείσιμο δικαστηρίων, γυμναστηρίων, θεάτρων και κινηματογράφων.

Την επόμενη ημέρα, 13 Μαρτίου, έκλεισαν εμπορικά κέντρα, καταστήματα εστίασης, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι.

Γιατρός με μάσκα στο πρόσωπο και αγωνία στο βλέμμα… (Eurokinissi)

Στις 14 Μαρτίου ανεστάλησαν οι επιβατικές πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Ιταλίας.

Στις 15 Μαρτίου 2020 ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Την ίδια ημέρα πολίτες σε όλη τη χώρα βγήκαν στα μπαλκόνια και χειροκρότησαν τους εργαζόμενους στην Υγεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Στις 16 Μαρτίου ανεστάλησαν οι λειτουργίες σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας και επαναλήφθηκαν τα χειροκροτήματα για τους υγειονομικούς.

Την επόμενη ημέρα, 17 Μαρτίου, σε νέο διάγγελμα ο πρωθυπουργός δήλωσε πως «είμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο και ύπουλο εχθρό», καλώντας τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Η απόλυτη καραντίνα

Στις 18 Μαρτίου 2020 έκλεισαν όλα τα εμπορικά καταστήματα και ανακοινώθηκε δεύτερη δέσμη οικονομικών μέτρων στήριξης, ενώ επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στη χώρα πολιτών από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ημέρα γεννήθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» το πρώτο παιδί από μητέρα θετική στον κορωνοϊό στην Ελλάδα.

Στις 19 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκαν μέτρα οικονομικής στήριξης ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ και απαγορεύτηκαν συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων και δύο ημέρες μετά (21/3)τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα ξεπέρασαν τα 500.

Στις 22 Μαρτίου ανακοινώθηκε η απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας των πολιτών. Από τις 23 Μαρτίου 2020 τέθηκε σε ισχύ η καθολική καραντίνα και οι μετακινήσεις των πολιτών επιτρέπονταν μόνο με αποστολή SMS στο 13033. Στις 24 Μαρτίου 2020 διευρύνθηκε το πλαίσιο οικονομικής προστασίας για περίπου 1,75 εκατομμύρια εργαζόμενους, επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Εθνική επέτειος χωρίς παρελάσεις

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου τιμήθηκε χωρίς παρελάσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Στις 28 Μαρτίου τα συνολικά κρούσματα στη χώρα ξεπέρασαν τα 1.000.

Στις 31 Μαρτίου 2020 οι υγειονομικές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό μετά τον εντοπισμό πολλαπλών κρουσμάτων στο πλοίο «Ελ. Βενιζέλος» στον Πειραιά.

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο Σωτηρία (copyright: eurokinissi)

Η χαμένη Καλαμάτα

Η περίοδος εκείνη αποτέλεσε την αρχή μιας πρωτόγνωρης κοινωνικής, οικονομικής και υγειονομικής κρίσης που επηρέασε βαθιά την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Πολλοί πιστεύουν ότι η γενιά μας δεν θα ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Η επιστημονική κοινότητα, ωστόσο, είναι πιο επιφυλακτική. Οι πανδημίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με τη φύση χωρίς όρια.

Τα 37.000 θύματα της πανδημίας στην Ελλάδα — ένας αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στον πληθυσμό μιας πόλης όπως η Καλαμάτα — υπενθυμίζουν ότι η COVID-19 δεν ήταν απλώς μια δύσκολη περίοδος, αλλά μια ιστορική δοκιμασία για την κοινωνία. Μια δοκιμασία που άφησε πληγές, αλλά και πολύτιμα μαθήματα για το μέλλον.