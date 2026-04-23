Ασή Γωνιά:Το πιο ξεχωριστό έθιμο της γιορτής του Αγίου Γεωργίου

Με το έθιμο της ευλογίας των προβάτων στον Άη Γιώργη τον Γαλατά στην Κρήτη, που αναβιώνει για ακόμα μια χρονιά, τιμούν οι κάτοικοι της Ασή Γωνιάς την μεγάλη γιορτή του Αγίου Γεωργίου…

Το μοναδικό έθιμο της ευλογίας των προβάτων αναβιώνει και φέτος στο ορεινό χωριό Ασή Γωνιά, στον νομό Χανίων, προς τιμήν του αγίου Γεωργίου, που θεωρείται προστάτης των κτηνοτρόφων της περιοχής. Από νωρίς το πρωί, οι κτηνοτρόφοι κρεμούν κουδούνια (λέρια) στα πρόβατα και τα κατσίκια τους και τα οδηγούν στο προαύλιο της εκκλησίας του Άη Γιώργη του Γαλατά. Εκεί, τα κοπάδια παίρνουν την ευλογία του ιερέα, του παπά – Βασίλη.

Στην συνέχεια, οι βοσκοί αρμέγουν τα πρόβατα και μοιράζουν το γάλα σε ντόπιους και επισκέπτες. Μαζί με το γάλα, οι γυναίκες του χωριού κερνούν τους προσκυνητές κρητικά παξιμάδια.

Τα αιγοπρόβατα, με… μπροστάρηδες τους τράγους και τα κριάρια, συγκεντρώνονται στην πλατεία κατά χιλιάδες και περιμένουν την… σειρά τους, για την ευλογία και το άρμεγμα. Στη συνέχεια, παίρνουν τον δρόμο για τα μαντριά τους. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό και φέρνει κάθε χρόνο στην Ασή Γωνιά χιλιάδες πιστούς και τουρίστες.

Ευλογία για 30.000 πρόβατα στην Ασή Γωνιά

Από την αυλή της εκκλησίας περνούν περίπου 30.000 πρόβατα, ενώ το γάλα που προσφέρεται ξεπερνάει, συνήθως, τα 1.000 κιλά. Στα σπίτια του χωριού, στήνονται κάθε χρόνο τέτοια ημέρα μικρά γλέντια. Ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, οι χωριανοί γιορτάζουν με φαγητό, τραγούδια και χορούς.

Το έθιμο της ευλογίας των προβάτων «χάνεται» στα βάθη των αιώνων. Σύμφωνα με τους κατοίκους της Ασή Γωνιάς, το έθιμο είναι ταυτισμένο με την ιστορία του τόπου και συμβολίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων.

Οι κτηνοτρόφοι στην Ασή Γωνιά θεωρούν αδιανόητο να μην πάρει το κοπάδι τους την ευλογία του Αγίου Γεωργίου. «Είναι τιμή στον Άγιο Γεώργιο και καλή τύχη για το χωριό» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Πηγή: kritimono.gr