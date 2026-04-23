Ηράκλειο:Ο Γιώργος Σουξές στην Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία», στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant, την Πέμπτη 23 Απριλίου, 18:00

Η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» περιμένει τους φίλους του βιβλίου σε μια ξεχωριστή λογοτεχνική και θεατρική εμπειρία.

Την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 18:00, στο MARINA Café Restaurant, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από μια ιδιαίτερη θεατρική ανάγνωση από τον αγαπημένο ηθοποιό Γιώργο Σουξέ.

Αφηγήσεις που φωτίζουν ανθρώπινες αλήθειες, φόβους, επιθυμίες και ελπίδες. Λόγος και ερμηνεία σε ένα περιβάλλον οικείο και αγαπημένο, δίπλα στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου.

Γιατί τελικά, τα πιο σημαντικά παραμύθια δεν είναι αυτά που ακούμε ως παιδιά, αλλά εκείνα που κατανοούμε μεγαλώνοντας.

Με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.