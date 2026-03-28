Αύριο το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Χρήστο Λιαπάκη που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Ο άτυχος νεαρός ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας

Αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, θα πουν το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Χρήστο-Παναγιώτη Λιαπάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην πόρτα του υπνοδωματίου του από ανακοπή.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην εκκλησία Ελευθέρας Αποστολικής Πεντηκοστής, όπου συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον μοναχογιό της οικογένειας.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι οικείοι του αναφέρουν ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να καθοριστούν μετά από ιατροδικαστική εξέταση.

«Ο άτυχος νέος είχε μόλις ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και επρόκειτο να συνεχίσει τις σπουδές του.»

Δύο ακόμη αιφνίδιοι θάνατοι την ίδια ημέρα

Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν ακόμη δύο αιφνίδιοι θάνατοι. Ένας 64χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στη Χερσόνησο, ενώ ένα τρίτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μαλεβίζι, όπου ένας 47χρονος άνδρας κατέληξε μπροστά στη σύζυγό του. Στην περίπτωση του 47χρονου, ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Πηγή: Δια-SOS-τε τη Μεσαρά