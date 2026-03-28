Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήλωση Προέδρου Επιμελητηρίου Χανίων για την ενθρόνιση του νέου Επισκόπου Κυδωνιάς και Αποκορώνου Τίτου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Άξιος ο Επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτος
«Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος» (Ευαγγέλιο: Μρ. 9, 35).

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, οι επιχειρηματίες των Χανίων καλωσορίσαμε ανάμεσα σε πλήθος λαού τον νέο μας Επίσκοπο Κυδωνίας & Αποκορώνου, κ.κ. Τίτο. Με ενότητα Πίστεως & Αγάπης συμπροσευχηθήκαμε με ελπίδα στην Παναγία την Τριμάρτυρη, στον ιερό μητροπολιτικό ναό της, κατά τη λαμπρή τελετή της ενθρονίσεως του.

Ευχόμαστε ολόψυχα στον νέο μας ιεράρχη να εξελίξει την πνευματική πορεία ενότητας και απλόχερης προσφοράς προς την Εκκλησία και την τοπική μας κοινωνία, αντάξια με τον μακαριστό και άδολο προκάτοχό του, Μητροπολίτη Δαμασκηνό και τον ταπεινό εφησυχάζοντα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ.κ. Ειρηναίο.

Οι επιχειρηματίες των Χανίων στους κρίσιμους καιρούς για την συνοχή της δοκιμαζόμενης τοπικής μας κοινωνίας θα συνεχίσουμε με συνέπεια να στηρίζουμε στην πράξη κάθε πρωτοβουλία της μητέρας μας Εκκλησίας για την ανακούφιση όσων μας έχουν ανάγκη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την...

0
Μανώλης Μενεγάκης: Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ....

Αύριο το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Χρήστο...

0
Ο άτυχος νεαρός ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας Αύριο,...

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την...

0
Μανώλης Μενεγάκης: Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ....

Αύριο το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Χρήστο...

0
Ο άτυχος νεαρός ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας Αύριο,...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αύριο το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Χρήστο Λιαπάκη που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
Επόμενο άρθρο
Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ....

SOS από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου για τον καιρό της Κυριακής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου...

Ομιλία Χάρη Δούκα στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
28 Μαρτίου 2026 Ομιλία Χάρη Δούκα στο 4ο Συνέδριο του...

Fuel Pass 2026: Μεγάλη απάτη με ψεύτικα SMS για την επιδότηση καυσίμων – Μην ανοίξετε το link

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Aναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST