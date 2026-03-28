Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου

Μανώλης Μενεγάκης: Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος, από το Μιραμπέλλο στα ηρωικά Χανιά, μεταφέρει το ήθος, την πίστη και το ενωτικό πνεύμα του τόπου μας

Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον συντοπίτη μας, νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο οποίος παραβρέθηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ποιμενάρχη, που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στα Χανιά.

Στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση συγχαίρω τον Σεβασμιώτατο νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτο για την ενθρόνισή του.

Από το Μιραμπέλλο στα ηρωικά Χανιά, μεταφέρει το ήθος, την πίστη και το ειρηνικό, ενωτικό πνεύμα του τόπου μας.

Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να του χαρίζει υγεία, δύναμη και θεία φώτιση, ώστε να επιτελέσει ένα πλούσιο και καρποφόρο πνευματικό έργο, με πνεύμα συνεργασίας με όλους τους φορείς, την αυτοδιοίκηση και την πολιτική εκπροσώπηση, προς όφελος της κοινωνίας.

Είθε η Παναγία μας να τον προστατεύει και να τον καθοδηγεί στο υψηλό του έργο.

Άξιος!»

Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, μαζί με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, παραβρέθηκαν, επίσης, εκ μέρους του Δήμου, ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) κ. Γιώργος Αστρουλάκης και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ευαγγελία Φανουράκη.