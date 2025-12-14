Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι – Τι ξέρουμε για την τρομοκρατική επίθεση

Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στην κοινότητα με «παρόμοια πρόθεση». Σε κρίσιμη κατάσταση δύο αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τρομοκρατική επίθεση.
Σχεδόν δέκα λεπτά διήρκεσε η τρομοκρατική επίθεση στην παγκοσμίως διάσημη παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Ένας εξ αυτών είναι και ο ένα από τους δράστες.
Ακόμη 29 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο αστυνομικών, έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη. Οι αρχές στην Αυστραλία δεν διευκρινίζουν αν σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνεται ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης. Αυτός τον οποίο αφόπλισε ένας πολίτης που βρισκόταν στο σημείο του μακελειού. Επίσης, οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπήρξε και τρίτος δράστης ή συνεργός.
Κρις Μινς, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας στη συνέντευξη Τύπου / AAP/Dean Lewins/via REUTERS
Η επίθεση στην παραλία Μποντάι είναι μία από τις πιο αιματηρές στην Αυστραλία από το 1996.
Πού συνέβη η τρομοκρατική επίθεση
Η τρομοκρατική επίθεση έλαβε χώρα στο βόρειο άκρο της παραλίας Μποντάι, κοντά στην παιδική χαρά του ομώνυμου πάρκου. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, Εβραίων στο θρήσκευμα, είχε συγκεντρωθεί εκεί στο πλαίσιο του εορτασμού της Χανουκά. Χανουκά είναι εβραϊκή γιορτή του φωτός και διαρκεί οκτώ ημέρες. Σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα της θρησκευτικής αυτής γιορτής.
Η εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Χανουκά δίπλα στη Θάλασσα», ξεκίνησε περίπου στις 5 μ.μ. και αναμενόταν να διαρκέσει έως τις 9 μ.μ.
Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί ήταν «στοχευμένη επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα». Ενώ ο επίτροπος της αστυνομίας, Μαλ Λάνιον, κήρυξε άμεσα το περιστατικό τρομοκρατικό.
Full video of the cowardly terrorist attack in #bondibeach
Why did it take so long for Police to arrive? 2 terrorists shooting at innocent people including women and children from an elevated position with the aim to murder as many as they could.
Awful.pic.twitter.com/nCsAz4cZGD
— Pavvy G (@pavyg) December 14, 2025
Γιατί τρομοκρατική επίθεση
Καθώς η τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σίδνεϊ, ο επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, εξήγησε γιατί η επίθεση χαρακτηρίστηκε αμέσως τρομοκρατική. Και γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός ενεργοποιεί διαφορετική νομοθεσία από άλλα ποινικά αδικήματα.
«Υπήρξε μια σειρά από κρίσιμε περιστάσεις», σημείωσε ο Μαλ Λάνιον. «Προφανώς το γεγονός ότι είναι η πρώτη ημέρα της Χανουκά. Επίσης, το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, οι δράστες και κάποια άλλα αντικείμενα που βρήκαμε στο σημείο», πρόσθεσε.
Η πεζογέφυρα από όπου έγινε η επίθεση
Και εξήγησε ότι επρόκειτο για «έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον αποθανόντα δράστη. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά από περιστάσεις», είπε ο Λάνιον. Που σημείωσε: «Και προφανώς η εβραϊκή κοινότητα έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής».
Τι συνέβη στην παραλία Μποντάι
Τα γεγονότα στην παραλία Μποντάι εκτυλίχθηκαν με ταχύτητα και διήρκεσαν ελάχιστα λεπτά.
Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανταποκρίθηκε σε αναφορές για ενεργό σκοπευτή στις 18.45, τοπική ώρα. Βίντεο από το σημείο δείχνουν δύο άνδρες, που βρίσκονται πάνω σε μια γέφυρα, να ανοίγουν πυρ εναντίον του πλήθους.
Survivor of the #BondiBeach massacre today talks about being in the middle of a terrorist attack. pic.twitter.com/y842cA7s70
— Ron Cantor (@RonSCantor) December 14, 2025
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στα αυστραλιανά ΜΜΕ ότι είδαν δύο σκοπευτές ντυμένους στα μαύρα. Στέκονταν σε μια μικρή πεζογέφυρα κοντά στο πάρκινγκ της παιδικής χαράς στην παραλία Μποντάι. Και πως οι δράστες «σκότωσαν» ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι στο πάρκο.
Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στην αυστραλιανή δημόσια τηλεόραση (ABC), οι πυροβολισμοί φάνηκαν να διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά. «Ήταν η απόλυτη κόλαση στη Γη», είπε.
Ένας πραγματικός ήρωας
Μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά, ένας άνδρας, απλός πολίτης, κατορθώνει να αφοπλίσει έναν από τους δράστες. Ο πολίτης, που έχει αναγνωριστεί ως Άχμεντ Αλ-Άχμεντ, στην προσπάθειά του, δέχεται δύο πυροβολισμούς και είναι μεταξύ των τραυματιών της επίθεσης. Ο δράστης είναι αυτός που τραυματίστηκε.
During the Bondi Beach attack, Ahmed showed what true bravery looks like.
Stepping in without fear to stop the attacker deserves immense respect. #BondiBeach #Australia #bondibeachsydney pic.twitter.com/yWnmAJJnhC
— The Muslim (@TheIndMuslim) December 14, 2025