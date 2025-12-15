Ο «ζωντανός Νοστράδαμος» προειδοποιεί για το 2026: Έρχεται ισχυρή ηλιακή καταιγίδα και νέα λοιμώδης ασθένεια

Ο Σαλόμε, που έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Living Nostradamus» μετά τις προβλέψεις του για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και την πανδημία της Covid-19, υποστηρίζει ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων. Ο «ζωντανός Νοστράδαμος», ο Βραζιλιάνος μάντης Άθος Σαλόμε, επανέρχεται με δυσοίωνες προβλέψεις για το 2026, προειδοποιώντας για νέες παγκόσμιες συγκρούσεις και φυσικά φαινόμενα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας. Ο Σαλόμε, που έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Living Nostradamus» μετά τις προβλέψεις του για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και την πανδημία της Covid-19, υποστηρίζει ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων. Σύμφωνα με συνέντευξή του στο Tyla, δύο περιοχές του πλανήτη θα εξελιχθούν σε νέα πεδία αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δύση και τους αντιπάλους της: το Σαχέλ στην Αφρική και η Αρκτική. Πέρα από τις πολεμικές προβλέψεις, ο Σαλόμε προειδοποιεί για μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα τον Μάρτιο του 2026, που θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε παγκόσμια κλίμακα. «Η πιθανότητα είναι πραγματική, ειδικά σε ευάλωτα ηλεκτρικά δίκτυα», σημειώνει. Παράλληλα, κάνει λόγο για την εμφάνιση μιας νέας λοιμώδους ασθένειας, της H5N5, παραλλαγής της γρίπης των πτηνών, που ήδη εξαπλώνεται στις ΗΠΑ. Αν και δεν προβλέπει νέα πανδημία, τονίζει ότι «η παγκόσμια επιτήρηση πρέπει να ενισχυθεί» προκειμένου να αποφευχθεί νέα κρίση. Οι προβλέψεις του «ζωντανού Νοστράδαμου» προκαλούν ανησυχία διεθνώς, καθώς συνδυάζουν γεωπολιτικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές απειλές, σκιαγραφώντας ένα 2026 γεμάτο προκλήσεις για την ανθρωπότητα.