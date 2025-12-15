Διεθνή

Ο «ζωντανός Νοστράδαμος» προειδοποιεί για το 2026: Έρχεται ισχυρή ηλιακή καταιγίδα και νέα λοιμώδης ασθένεια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Σαλόμε, που έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Living Nostradamus» μετά τις προβλέψεις του για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και την πανδημία της Covid-19, υποστηρίζει ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων.

Ο «ζωντανός Νοστράδαμος», ο Βραζιλιάνος μάντης Άθος Σαλόμε, επανέρχεται με δυσοίωνες προβλέψεις για το 2026, προειδοποιώντας για νέες παγκόσμιες συγκρούσεις και φυσικά φαινόμενα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας.

Ο Σαλόμε, που έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Living Nostradamus» μετά τις προβλέψεις του για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και την πανδημία της Covid-19, υποστηρίζει ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων. Σύμφωνα με συνέντευξή του στο Tyla, δύο περιοχές του πλανήτη θα εξελιχθούν σε νέα πεδία αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δύση και τους αντιπάλους της: το Σαχέλ στην Αφρική και η Αρκτική.

Πέρα από τις πολεμικές προβλέψεις, ο Σαλόμε προειδοποιεί για μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα τον Μάρτιο του 2026, που θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε παγκόσμια κλίμακα. «Η πιθανότητα είναι πραγματική, ειδικά σε ευάλωτα ηλεκτρικά δίκτυα», σημειώνει.

Παράλληλα, κάνει λόγο για την εμφάνιση μιας νέας λοιμώδους ασθένειας, της H5N5, παραλλαγής της γρίπης των πτηνών, που ήδη εξαπλώνεται στις ΗΠΑ. Αν και δεν προβλέπει νέα πανδημία, τονίζει ότι «η παγκόσμια επιτήρηση πρέπει να ενισχυθεί» προκειμένου να αποφευχθεί νέα κρίση.

Οι προβλέψεις του «ζωντανού Νοστράδαμου» προκαλούν ανησυχία διεθνώς, καθώς συνδυάζουν γεωπολιτικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές απειλές, σκιαγραφώντας ένα 2026 γεμάτο προκλήσεις για την ανθρωπότητα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι...

0
Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και...

Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα εργαλείο που «απενεργοποιεί» τα...

0
Η επιστημονική ομάδα εστίασε σε έναν σπάνιο τύπο καρκίνου...

Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι...

0
Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και...

Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα εργαλείο που «απενεργοποιεί» τα...

0
Η επιστημονική ομάδα εστίασε σε έναν σπάνιο τύπο καρκίνου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι – Τι ξέρουμε για την τρομοκρατική επίθεση
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τάσος Λειβαδίτης: Ο ποιητής της βαθιάς ανθρωπιάς

ΠΚ team ΠΚ team -
Μίλησε για τον έρωτα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με...

Ανατροπή στο Εφετείο Κρήτης: Αθώωση του 71χρονου για την υπόθεση βιασμών στον Γιάννη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ομόφωνα αθώο έκρινε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης τον...

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας – Τα επόμενα βήματα και οι αποφάσεις των αγροτών

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων η απάντηση στην κυβέρνηση....

Ανεπιθύμητες κλήσεις: Πώς να αποζημιωθείτε – Η διαδικασία

ΠΚ team ΠΚ team -
Το «Μητρώο 11» προβλέπει αποζημίωση τουλάχιστον 10.000 ευρώ για...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST