Αυτή είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τα Δημοτικά Τέλη 2026 στον Δήμο Ηρακλείου

Στο 1,5 ευρώ τα οικιακά Δημοτικά Τέλη για την πόλη, καμία αύξηση στα χωριά (όπου παραμένουν στο 0,98 ευρώ) – Παγώνουν Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων, Τέλη Άρδευσης, ΤΑΠ και Τέλος Λαϊκών Αγορών – Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ και φοιτητές στις εξαιρέσεις καταβολής

Την ερχόμενη Τετάρτη 19/11 αναμένεται να συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή η πρόταση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για τα Δημοτικά Τέλη του 2026 και αμέσως μετά να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, και με στόχο τη βελτίωση των ανταποδοτικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των πολιτών, προβλέπεται αλλαγή στη φιλοσοφία χρέωσης των Δημοτικών Τελών με την εφαρμογή πιο δίκαιης αντιμετώπισης που βασίζεται στην κατανομή του πληθυσμού, των επιχειρήσεων, της αποκομιδής των απορριμμάτων και της γενικότερης πολιτικής της Δημοτικής Αρχής στα θέματα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού.

Δυο τομείς όπου αναμένεται αισθητή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών, με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 34.337.069,27 ευρώ, σύμφωνα με το Τμήμα Προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Σε αυτό το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών συνυπολογίζεται η ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας (με συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού) και της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού (τομέας στον οποίο υπάρχει βελτίωση και θα ενισχυθεί περαιτέρω με την υποστήριξη εξωτερικού συνεργάτη ήδη από τα τέλη του 2025).

Συνυπολογίζονται επίσης οι αυξήσεις στο Πράσινο Τέλος (τέλος ταφής, ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ), το αυξημένο ενεργειακό και μισθοδοτικό κόστος, που όλα μαζί οδηγούν στην αύξηση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων, για όλους τους Δήμους της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ακολουθώντας τη δέσμευση ότι «τα Δημοτικά Τέλη στο Ηράκλειο θα παραμείνουν χαμηλότερα από τον μέσο όρο Δήμων με παραπλήσια χαρακτηριστικά», η Δημοτική Αρχή προτείνει να μην υπάρξει καμία απολύτως αύξηση στα χωριά και να παραμείνει το τέλος στο 0,98 ευρώ και το τέλος για τις οικίες της πόλης να ανέλθει στο 1,5 ευρώ.

Αυτή η κλίμακα αντανακλά τις αυξημένες υπηρεσίες του 2026, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης και στις απαιτήσεις των ανθρώπων της. Ταυτόχρονα θα διατηρούν το Ηράκλειο χαμηλότερα από Δήμους με παραπλήσια χαρακτηριστικά, όπως είναι για παράδειγμα, τα Χανιά, που έχουν για το 2025 Δημοτικά Τέλη 1,97 ευρώ, το Ρέθυμνο με 1,65, η Θεσσαλονίκη με 2,18, η Λάρισα με 2,11, ο Βόλος με 1.89, ο Πειραιάς με 1,59, τα Ιωάννινα με 1,95, η Ρόδος 1,5 κ.α..

Με αυτή την αναπροσαρμογή, μια οικογένεια που διαμένει στο Ηράκλειο σε διαμέρισμα 100 τ.μ. και πληρώνει σήμερα 8,75 ευρώ/μήνα Δημοτικά Τέλη, θα έχει μηνιαία επιβάρυνση 3,75 ευρώ.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή προτείνει να υπάρξουν νέες κατηγορίες πολιτών που θα απαλλαγούν έως και 100% από την καταβολή των Δημοτικών Τελών. Ειδικότερα, προτείνεται η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή Δημοτικών Τελών για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,

καθώς και φοιτητές που μισθώνουν κατοικία στο Ηράκλειο ενώ οι γονείς τους διαμένουν εκτός Ηρακλείου. Καθώς και μείωση κατά 50% για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με ενήλικα παιδιά, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67-79% και φοιτητές που μισθώνουν κατοικία στο Ηράκλειο ενώ οι γονείς τους διαμένουν εντός Ηρακλείου.

Επίσης, προτείνεται η διατήρηση στα ίδια επίπεδα για τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων, τα Τέλη Άρδευσης, τα Τέλη για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις Λαϊκές Αγορές και η αναπροσαρμογή των επαγγελματικών παροχών από 5 έως 5,9 ευρώ (αναλόγως τη Ζώνη και τον ΚΑΔ),

η αυξημένη χρέωση σε τράπεζες, πολυκαταστήματα/υπεραγορές και νυχτερινά κέντρα 12 ευρώ, καθώς και η χρέωση από 6 έως 7,5 ευρώ σε καταστήματα ειδικών κατηγοριών όπως η εστίαση (ο Δήμος Χανίων έχει 8,5 ευρώ και ο Δήμος Ρεθύμνου 8 ευρώ).

Οι παραπάνω προτάσεις, συζητήθηκαν και στη συνάντηση εργασίας της Δημοτικής Παράταξης «Δικαίωμα στην πόλη» το απόγευμα της Πέμπτης 13/11, έπειτα από σχετικές εισηγήσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη, και η σχετική εισήγηση έχει αποσταλεί στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

Τη Δευτέρα 17/11, στις 11:00, στην Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια, θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου για την αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων.

Ειδικότερα

Ο Δήμος Ηρακλείου διαιρείται σε τρεις διακριτές ζώνες:

Ζώνη Α’ – Αστικό Ηράκλειο

Πρόκειται για το κεντρικό τμήμα της πόλης του Ηρακλείου που δέχεται την μεγαλύτερη επιβάρυνση σε απορρίμματα λόγω πυκνής δόμησης, αυξημένης τουριστικής κίνησης και εγκαταστημένων Υπηρεσιών, μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων και καταστημάτων εστίασης. Η Ζώνη Α’, στην οποία θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποκομιδή των απορριμμάτων ο ανάδοχος του ανοικτού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνονται οι περιοχές:

• 1η Δημοτική Κοινότητα.

• Η οδός Εφόδου και το πάρκο Εφόδου, τα Ενετικά Τείχη (οι χώροι πάνω στα τείχη αλλά και οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια περιμετρικά των τειχών, οι προμαχώνες, οι πύλες τα ελεύθερα υφιστάμενα τμήματα της τάφρου) και το παραλιακό μέτωπο από το Παγκρήτιο Στάδιο (συμβολή οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Μουστακλή) μέχρι τη συμβολή της παραλιακής οδού με την οδό Δωδεκανήσου στη Νέα Αλικαρνασσό.

Ζώνη Β’ – Περιαστικό Ηράκλειο

Πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα του αστικού ιστού, με τον περισσότερο πληθυσμό και αρκετά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει τα εξής:

• Αστικό τμήμα εκτός τειχών που δεν ανήκει στην Α’ Ζώνη

• Νέα Αλικαρνασσός εκτός του τμήματος που ανήκει στην Α’ Ζώνη

Ζώνη Γ’ – Ύπαιθρος

Αφορά όλο το υπαίθριο τμήμα του Δήμου Ηρακλείου, με μεγάλη έκταση αλλά και με αρκετά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, κ.α..

• Κοινότητες (χωριά) που ανήκουν στον Δήμο Ηρακλείου.

• ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς.

• ΠΑΓΝΗ, ΙΤΕ, Πανεπιστήμια.

• Ότι δεν ανήκει στις Ζώνες Α’ & Β’.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία καθορίζονται τρείς κατ’ ελάχιστον γενικοί συντελεστές με βάση την χρήση του ακινήτου, κάτω από τους οποίους μπορούν να υπάρξουν δύο οι περισσότεροι ειδικοί συντελεστές.

Ο πρώτος γενικός συντελεστής αφορά αποκλειστικά κατοικίες. Ο δεύτερος γενικός συντελεστής αφορά ακίνητα που δραστηριοποιούνται σε κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς ενώ ο τρίτος συντελεστής αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας.

Συντελεστές Δημοτικών Τελών έτους 2026

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Πρώτη Γενική Κατηγορία Οικιακές παροχές 1,50 €

Οικιακές παροχές που ανήκουν στην Α’ & B’ Ζώνη 1,50

Οικιακές παροχές που ανήκουν στην Γ’ Ζώνη 0,98 €

Δεύτερη Γενική Κατηγορία Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ι.Τ.Ε., Φιλανθρωπικά Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 1,30 €

Τρίτη Γενική Κατηγορία Επαγγελματικές παροχές σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου 5,40 €

Επαγγελματικές παροχές στην Α’ ζώνη και δεν ανήκουν σε καμία άλλη ειδική κατηγορία 5,90 €

Επαγγελματικές παροχές στην Β’ & Γ’ ζώνη και δεν ανήκουν σε καμία άλλη ειδική κατηγορία 5,40 €

Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρικά & διαγνωστικά κέντρα σε όλες τις ζώνες 8,00 €

Υπηρεσίες (γραφεία) σε όλες τις ζώνες 5,00 €

Υπαίθριοι & στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων σε όλες τις ζώνες 5,00 €

Καταστήματα ειδικής κατηγορίας** στην Α’ ζώνη 7,50 €

Καταστήματα ειδικής κατηγορίας** στην Β’ ζώνη 7,00 €

Καταστήματα ειδικής κατηγορίας** στην Γ’ ζώνη 6,00 €

Υπεραγορές όπως περιγράφονται παρακάτω*** σε όλες τις ζώνες 12,00 €

Στα καταστήματα ειδικής κατηγορίας και στις υπεραγορές συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που παράγουν αυξημένα απορρίμματα και επιβαρύνουν ιδιαίτερα την Υπηρεσία Καθαριότητας. Συγκεκριμένα:

** Καταστήματα ειδικής κατηγορίας:

• Καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, ψητοπωλεία, καφετέριες, μπαρ, πιτσαρίες κ.α.)

• Εκθέσεις αυτοκινήτων

• Ναυτιλιακές εταιρείες

• Ξενοδοχεία ανεξάρτητα από κατηγορία (πλην δωματίων)

• Χαρτοπαικτικές λέσχες

*** Υπεραγορές

• Σουπερμάρκετ με έκταση μεγαλύτερη των 180 τ.μ. κλειστού στεγασμένου χώρου

• Τράπεζες

• Νυκτερινά κέντρα διασκέδασης

• Καταστήματα ηλεκτρονικών & ηλεκτρικών ειδών μεγαλύτερα των 180 τ.μ.

• Καταστήματα λιανικής-χονδρικής πώλησης προϊόντων μεγαλύτερα από 180 τ.μ. κλειστού στεγασμένου χώρου

Επιπλέον:

• Υπαίθριοι χώροι που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις χρεώνονται με τον οικιακό συντελεστή της Ζώνης που ανήκουν (πλασματικά τ.μ.)

• Σταθμοί παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα) σε ακίνητα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης (εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά σε στέγη κτιρίων στα οποία υπάρχει ήδη χρέωση ΔΤ) χρεώνονται με τον οικιακό συντελεστή της Ζώνης που ανήκουν (πλασματικά τ.μ.)

• Όλες οι στεγασμένες θέσεις στάθμευσης που μισθώνονται θα χρεώνονται με τον γενικό επαγγελματικό συντελεστή εκτός αν από το μισθωτήριο αποδεικνύεται ότι πρόκειται για παρακολούθημα οικίας που χρεώνεται με οικιακό συντελεστή.

• Ορίζουμε μηδενικό συντελεστή Δημοτικών Τελών για τα ακίνητα (οικόπεδα & κτίσματα) που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη τους.

• Ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια (τύπου AIRBNB) χρεώνονται με τον επαγγελματικό συντελεστή της ζώνης που ανήκουν.

• Επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα διαχειρίζονται τη αποκομιδή των απορριμμάτων τους χρεώνονται με τον γενικό συντελεστή της ζώνης που ανήκουν (απαιτείται σχετική αίτηση τους).

Συνεχίζουν να ισχύουν οι μειώσεις επιφανειών για μεγάλα ακίνητα και οι απαλλαγές για οικονομικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες), όπως περιγράφονται σε προηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ.. Προσθέτουμε στους δικαιούχους απαλλαγής από Δημοτικά Τελη και τους φοιτητές και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Συγκεκριμένα:

Μειώσεις επιφανειών στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό έως 6.000 τ.μ.

Μείωση του εμβαδού των στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τ.μ ως εξής:

• Επιφάνεια μέχρι 1.000 τ.μ καμία μείωση.

• Επιφάνεια από 1.000 ως 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 40%.

Μειώσεις επιφανειών στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κλπ) με εμβαδό πάνω από 6.000 τ.μ.

Μείωση του εμβαδού των στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κλπ) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 6000 τ.μ ως εξής:

• Επιφάνεια πάνω από 6.000 τ.μ μείωση του συντελεστή της Ζώνης και της επαγγελματικής κατηγορίας που ανήκει κατά 60%.

Μειώσεις επιφανειών μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κλπ) με εμβαδό έως 6.000 τ.μ .

Μείωση του εμβαδού των μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κλπ) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τ.μ ως εξής:

• Επιφάνεια μέχρι 1.000 τ.μ καμία μείωση.

• Επιφάνεια από 1.000 τ.μ ως 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 60%.

Μειώσεις επιφανειών μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κλπ) με εμβαδό πάνω από 6.000 τ.μ .

Μείωση του εμβαδού των μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία ,βιομηχανίες κλπ) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 6000 τ.μ ως εξής:

• Επιφάνεια πάνω από 6.000 τ.μ μείωση του συντελεστή της Ζώνης και της επαγγελματικής κατηγορίας που ανήκει κατά 70%.

Πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη για:

• Οικογένειες με τρία ανήλικα τέκνα με εισόδημα έως 24.750 €.

• Οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα με εισόδημα έως 27.000 €.

• Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ανήλικο τέκνο και εισόδημα έως 13.500 €.

• Μονογονεϊκές οικογένειες με δύο ανήλικα τέκνα και εισόδημα έως 15.750 €.

• Μονογονεϊκές οικογένειες με τρία ή περισσότερα ανήλικα τέκνα και εισόδημα έως 27.000 €.

• ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας τους.

• Φοιτητές που μισθώνουν οικία εντός Ηρακλείου ενώ η οικογένεια τους διαμένει σε περιοχή εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €.

Απαλλαγή κατά 50% από Δημοτικά Τέλη για:

• Οικογένειες με ένα ενήλικο και δύο ανήλικα ή με δύο ενήλικα και ένα ανήλικο τέκνο με εισόδημα έως 24.750 €.

• Οικογένειες με δύο ενήλικα και δύο ή περισσότερα ανήλικα τέκνα με εισόδημα έως 27.000 €.

• Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ενήλικο και ένα ανήλικο τέκνα και εισόδημα έως 15.750 €.

• ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% – 79% και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας τους.

• Φοιτητές που μισθώνουν οικία εντός Ηρακλείου ενώ η οικογένεια τους διαμένει σε περιοχή του Δήμου με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €.

Επιπλέον:

• Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 €.

• Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 €.

• Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 € και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 €, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Τέλος, προτείνεται η αναπροσαρμογή του συντελεστή για τον Δημοτικό Φόρο από 0,14 € ανά τ.μ. σε 0,17 € και η παραμονή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στο 0,35 %ο (τοις χιλίοις).