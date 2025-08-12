Αυτοψία Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη στη νέα πισίνα του Κλαδισού

Ικανοποίηση για την πορεία των εργασιών

Τη νέα, μόνιμη, υπό κατασκευή πισίνα του Δήμου Χανίων, διαστάσεων 25×15 μέτρων και βάθους 1,8 μέτρων, που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού, επισκέφθηκε σήμερα, 12 Αυγούστου 2025, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προκειμένου να επιθεωρήσει την πορεία των εργασιών.

Τον Δήμαρχο συνόδευσαν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων, Μιχάλης Καλογριδάκης, και Αθλητισμού, Στέλιος Μιχαηλάκης, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, Γιώργος Ευθυμίου καθώς και ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Γιάννης Χήνος

Στο σημείο βρέθηκε και ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης, προκειμένου να διαπιστώσει την προσβασιμότητα του έργου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα πισίνα θα είναι θερμαινόμενη και σχεδιασμένη για χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ στόχο αποτελεί να καλύψει την ανάγκη για αδιάλειπτη αθλητική δραστηριότητα και προπονήσεις των παιδιών και των αθλητών του τόπου μας, ενόψει των εκτεταμένων εργασιών ανακατασκευής του Κολυμβητηρίου Νέας Χώρας.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Δήμαρχος Χανίων υπογράμμισε: «Ούτε μια μέρα χωρίς πισίνα, αυτό ήταν το αίτημα των αθλητών, των γονέων και όλη της κοινότητας του υγρού στίβου εδώ στα Χανιά και σε αυτό το αίτημα ανταποκρίθηκε ο Δήμος Χανίων.

Ανακοινώνοντας και κατασκευάζοντας ένα έργο το οποίο καλύπτει αυτές τις ανάγκες σε χρόνο ρεκόρ. Σήμερα εδώ, παρακολουθούμε την πορεία των εργασιών και την υλοποίηση της δέσμευσης του Δήμου Χανίων, ότι η πισίνα θα παραδοθεί στον κόσμο μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στον Σεπτέμβριο ώστε πραγματικά όλη αυτή μεγάλη δραστηριότητα του ΝΟΧ και όχι μόνο, να μην διακοπεί ούτε λεπτό και να μπορέσουν οι αθλητές και οι προπονητές να συνεχίσουν αυτή τη σπουδαία δουλειά, που έχει χαρίσει πολλά χαμόγελα μέσα από τις μεγάλες διακρίσεις των Χανιωτών και όλων των εμπλεκόμενων».

Όπως τόνισε ο κ. Σημανδηράκης «οι εργασίες προχωρούν με τάχιστους ρυθμούς και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παραδώσουμε μια πισίνα, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών εντός του Σεπτεμβρίου».

Από την πλευρά του ο Αντώνης Τσαπατάκης ανέφερε: «Σήμερα βρεθήκαμε όλοι μαζί εδώ, για να δούμε πώς προχωράει το έργο και κυρίως για να δούμε τι συμβαίνει με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον αθλητικό αυτό χώρο. Θεωρώ ότι όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες όσον αφορά και το ύψος των ραμπών και ότι αφορά την προβλεπόμενη πρόσβαση έχουν επιμεληθεί, μένουν μόνο λίγες μέρες ακόμα για να δούμε πως θα αποπερατωθεί το έργο, ένα έργο που καταλαβαίνετε ότι η σημαντικότητά του θα είναι πολύ μεγάλη καθώς θα είναι το μόνο αθλητικό κέντρο για υγρό στίβο στα Χανιά».

Στις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου αναφέρθηκε ο κ. Ευθυμίου επισημαίνοντας: «Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο, ευελπιστούμε ότι σε

περίπου έναν μήνα από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το σύνολο των εργασιών και θα απομένουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα εξωτερικά του χώρου, τον φωτισμό και κάποιες μικρές μετατροπές στα αποδυτήρια του Κλειστού, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες».

Τέλος, ο κ. Χήνος εκφράζοντας την ικανοποίηση του ΝΟΧ, των αθλητών αλλά και των προπονητών που δεν θα διακοπούν οι προπονήσεις τους , ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που σε μια μεγάλη ικανοποίηση για τον υγρό στίβο που είναι η ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Νέας Χώρας, ο υγρός στίβος δεν μένει χωρίς εναλλακτική λύση και με τάχιστες διαδικασίες, πρωτόγνωρες, προχωράει το σχέδιο της δημοτικής αρχής, το οποίο δεν είναι άλλο από τη πισίνα που βλέπουμε σήμερα εδώ στον Κλαδισό».