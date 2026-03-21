Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Αυξάνονται τα αποθέματα νερού στο Φράγμα Αποσελέμη – Άνοδος στάθμης και στη Λίμνη Κουρνά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι τις τελευταίες ώρες συνεχίζεται η εισροή
ποσοτήτων νερού στο Φράγμα Αποσελέμη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αποθεμάτων του ταμιευτήρα.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία, η χωρητικότητα του φράγματος το πρωί του
Σαββάτου 21/03/2026 ανήλθε σε 2,4 εκ. κυβικά μέτρα, έναντι 1,8 εκ. κυβικών μέτρων
την προηγούμενη ημέρα την ίδια ώρα, καταγράφοντας αύξηση 600.000 κυβικών μέτρων (περίπου).
Την ίδια στιγμή, αυξητική τάση καταγράφεται και στη στάθμη της Λίμνη Κουρνά στα Χανιά,
η οποία διαμορφώνεται πλέον στα 4.07 μέτρα.
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία των εισροών, διασφαλίζοντας
την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των υποδομών του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Ο Δήμος Πλατανιά μεταξύ των λίγων Δήμων της χώρας με εγκεκριμένο ΣΒΑΚ και επίσημη δημοσίευση σε ΦΕΚ
Επόμενο άρθρο
Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση σε επισιτισμό και τουρισμό
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST