Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση σε επισιτισμό και τουρισμό

«Η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον επισιτισμό και τον τουρισμό αποτελεί μια κρίσιμη τομή για την αγορά εργασίας και ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης και οικονομικής ωριμότητας.

Σε έναν κλάδο που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, με περισσότερους από 500.000 εργαζόμενους και καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της χώρας, διαμορφώνεται πλέον ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων.

Οι αυξήσεις που φτάνουν έως και το 19%, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση των αποδοχών τα επόμενα χρόνια, δεν αποτελούν απλώς μια αριθμητική βελτίωση, αλλά συνιστούν ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των εργαζομένων.

Η καθιέρωση της πενθήμερης εργασίας, η ενίσχυση των επιδομάτων και η ειδική μέριμνα για κατηγορίες όπως οι διανομείς, αποτυπώνουν μια συνολική προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο της εργασίας, χωρίς να αγνοεί τις ανάγκες της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Η συμφωνία αυτή δεν είναι τυχαία.

Εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της εργασίας, την αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά και τη δημιουργία συνθηκών δίκαιης ανάπτυξης για όλους.

Αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι, μέσα από υπεύθυνο κοινωνικό διάλογο και συνεργασία, μπορούμε να πετυχαίνουμε αποτελέσματα με πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση των τελευταίων ετών, ένα βήμα μπροστά που δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά θέτει τις βάσεις για μια πιο δίκαιη, ανθεκτική και σύγχρονη αγορά εργασίας.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, ενισχύοντας την εργασία, στηρίζοντας την ανάπτυξη και διαμορφώνοντας ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες για όλους».