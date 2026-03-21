Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του τελευταίου επιζώντα στρατιώτη των ANZAC, Leslie Eric Cook

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την απώλεια του τελευταίου επιζώντα Αυστραλού στρατιώτη του τάγματος ANZAC, Leslie Eric Cook, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, ο Leslie Eric Cook, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με μια από τις πιο ηρωικές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της Κρήτης.

Υπήρξε ο τελευταίος εν ζωή Αυστραλός στρατιώτης του τάγματος ANZAC, ο οποίος πολέμησε στο πλευρό των Κρητικών ενάντια στις γερμανικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης.

Κατατάχθηκε στον στρατό σε ηλικία μόλις 17 ετών, κουβαλώντας το θάρρος και την αποφασιστικότητα μιας γενιάς που στάθηκε απέναντι στον φασισμό με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Η μνήμη του θα ζει για πάντα».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Με επιτυχία η ομιλία με θέμα, «Ταξιδεύω...

0
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου...

Ελένη Βατσινά: η Κρήτη στην «πρώτη γραμμή»...

0
Στο Συνέδριο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος για...

Ρέθυμνο:Με επιτυχία η ομιλία με θέμα, «Ταξιδεύω...

0
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου...

Ελένη Βατσινά: η Κρήτη στην «πρώτη γραμμή»...

0
Στο Συνέδριο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος για...
Προηγούμενο άρθρο
Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση σε επισιτισμό και τουρισμό
Επόμενο άρθρο
Δήμος Πλατανιά:Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Νέο πακέτο μέτρων πριν από το Πάσχα: Στο τραπέζι fuel pass και market pass

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στόχος να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να αποτραπούν...

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει...

Ρέθυμνο:Με επιτυχία η ομιλία με θέμα, «Ταξιδεύω με Ασφάλεια στο Διαδίκτυο;»από το Κέντρο Πρόληψης στο Ατσιπόπουλο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου...

Ελένη Βατσινά: η Κρήτη στην «πρώτη γραμμή» της μεταναστευτικής κρίσης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο Συνέδριο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος για...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST