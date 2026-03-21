Δήμος Πλατανιά:Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25ης Μαρτίου 1821» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ
Παιδικός Σταθμός Βουκολιών, ΝηπιαγωγείοΒουκολιών, Δημοτικό Σχολείο Βουκολιών και Γυμνάσιο Λύκειο Βουκολίων
10:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων (πλατεία Βουκολιών) & Κατάθεση στεφάνων
11:00 Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Βουκολιών, του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών & του Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ
Νηπιαγωγείο Ταυρωνίτη, Δημοτικό Σχολείο Ταυρωνίτη και Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας
11:00 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη & Κατάθεση στεφάνων
11:30 Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη & του Εσπερινού ΕΠΑΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ
Παιδικός Σταθμός Σκινέ,Νηπιαγωγείο Αλικιανού,Βατολάκου, Σκινέ-Φουρνέ, Δημοτικά Σχολεία Αλικιανού, Βατολάκου και Σκινέ -Φουρρνέ, Γυμνάσιο Λύκειο Αλικιανού
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
10:15
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων &
Κατάθεση στεφάνων
10:30
Παρέλαση μαθητών με συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Αλικιανού, Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Σκινέ-Φουρνέ, Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Βατόλακου & Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού
ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Βατολάκου
09:30 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου
10:00 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στον Βατόλακο
10:15 Κατάθεση στεφάνων στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό
ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Σκινέ-Φουρνέ
08:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Φουρνέ, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων & Κατάθεση στεφάνων
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό, κατάθεση στεφάνου και συμμετοχή των μαθητών του δημοτικού και νηπιαγωγείου Σκινέ-Φουρνέ στη μαθητική παρέλαση με τα λοιπά σχολεία
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ
Παιδικός Σταθμός Κολυμβαρίου, Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου, Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου
και Γυμνάσιο Λύκειο Κολυμβαρίου
10:30 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Κολυμβάρι
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων & Κατάθεση Στεφάνων
11:15 Παρέλαση αντιπροσωπίας μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου και το Γυμνάσιο-Λύκειο Κολυμβαρίου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ
Νηπιαγωγείο Σπηλειάς
09:15 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισας στη Σπηλιά
10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στη Σπηλιά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Νηπιαγωγείο Πλατανιά, Δημοτικό Σχολείο Πλατανιά και Γυμνάσιο Πλατανιά
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας στον Κάτω Πλατανιά
10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων στο χώρο της Εκκλησίας & Κατάθεση στεφάνων
ΜΑΛΕΜΕ
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Μάλεμε
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Μάλεμε
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων &
Κατάθεση στεφάνων
ΓΕΡΑΝΙ
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Γερανίου
10:15 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στο κάτω Γεράνι
11:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων & Κατάθεση στεφάνων (Πλατεία ΔΕΥΑΒΑ)