Δήμος Πλατανιά:Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25ης Μαρτίου 1821» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ
Παιδικός Σταθμός Βουκολιών, ΝηπιαγωγείοΒουκολιών, Δημοτικό Σχολείο Βουκολιών και Γυμνάσιο Λύκειο Βουκολίων
10:00
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων (πλατεία Βουκολιών) & Κατάθεση στεφάνων
11:00 Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Βουκολιών, του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών & του Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ
Νηπιαγωγείο Ταυρωνίτη, Δημοτικό Σχολείο Ταυρωνίτη και Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας
11:00 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη & Κατάθεση στεφάνων
11:30 Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη & του Εσπερινού ΕΠΑΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ
Παιδικός Σταθμός Σκινέ,Νηπιαγωγείο Αλικιανού,Βατολάκου, Σκινέ-Φουρνέ, Δημοτικά Σχολεία Αλικιανού, Βατολάκου και Σκινέ -Φουρρνέ, Γυμνάσιο Λύκειο Αλικιανού
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
10:15
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων &
Κατάθεση στεφάνων
10:30
Παρέλαση μαθητών με συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Αλικιανού, Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Σκινέ-Φουρνέ, Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Βατόλακου & Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού

ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Βατολάκου
09:30 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου
10:00 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στον Βατόλακο

10:15 Κατάθεση στεφάνων στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό

ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Σκινέ-Φουρνέ
08:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Φουρνέ, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων & Κατάθεση στεφάνων

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό, κατάθεση στεφάνου και συμμετοχή των μαθητών του δημοτικού και νηπιαγωγείου Σκινέ-Φουρνέ στη μαθητική παρέλαση με τα λοιπά σχολεία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ
Παιδικός Σταθμός Κολυμβαρίου, Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου, Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου
και Γυμνάσιο Λύκειο Κολυμβαρίου

10:30 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Κολυμβάρι
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων & Κατάθεση Στεφάνων
11:15 Παρέλαση αντιπροσωπίας μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου και το Γυμνάσιο-Λύκειο Κολυμβαρίου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ
Νηπιαγωγείο Σπηλειάς
09:15 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισας στη Σπηλιά
10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στη Σπηλιά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Νηπιαγωγείο Πλατανιά, Δημοτικό Σχολείο Πλατανιά και Γυμνάσιο Πλατανιά
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας στον Κάτω Πλατανιά
10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων στο χώρο της Εκκλησίας & Κατάθεση στεφάνων

ΜΑΛΕΜΕ
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Μάλεμε
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Μάλεμε
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων &
Κατάθεση στεφάνων

ΓΕΡΑΝΙ
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Γερανίου
10:15 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στο κάτω Γεράνι
11:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων & Κατάθεση στεφάνων (Πλατεία ΔΕΥΑΒΑ)

Team Πολ. Κρήτης
