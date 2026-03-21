Ελένη Βατσινά: η Κρήτη στην «πρώτη γραμμή» της μεταναστευτικής κρίσης

Στο Συνέδριο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος για το Μεταναστευτικό η Ελένη Βατσινά

Στο συνέδριο της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος με θέμα το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ανατολική Μεσόγειο συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό η Βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, τονίζοντας την εξαιρετική σημασία του να συζητείται ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της εποχής μας.

Κατά την τοποθέτησή της, η Βουλευτής αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, επισημαίνοντας την αυταπάρνηση και την υψηλή αίσθηση καθήκοντος με την οποία τα στελέχη του επιτελούν την αποστολή τους, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σώζοντας ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, η οποία, όπως σημείωσε, βρίσκεται πλέον στην «πρώτη γραμμή» των μεταναστευτικών ροών, καθώς τα πρόσφατα στοιχεία καταγράφουν σημαντική αύξηση αφίξεων το τελευταίο διάστημα. Όπως υπογράμμισε, η εξέλιξη αυτή απαιτεί σοβαρή ανάλυση, επιχειρησιακή ετοιμότητα και κυρίως έναν ολοκληρωμένο και έγκαιρο σχεδιασμό.

Η Ελένη Βατσινά τόνισε ότι σήμερα παρατηρείται έλλειψη αξιοπρεπών συνθηκών φιλοξενίας για τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους ίδιους όσο και τις τοπικές κοινωνίες. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας κυβερνητικής πολιτικής που δεν προχωρά σε έναν συνεκτικό σχεδιασμό διαχείρισης του ζητήματος με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα φαινόμενα εγκληματικής εκμετάλλευσης που συνδέονται με τις μεταναστευτικές ροές –όπως η εμπορία ανθρώπων και η εργασιακή εκμετάλλευση– αναδεικνύουν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όταν καθυστερούν διαδικασίες που αφορούν τη νόμιμη απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες για την κάλυψη πραγματικών αναγκών της οικονομίας.

Κλείνοντας, η κ.Βατσινά υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού απαιτεί ψυχραιμία, τεκμηριωμένες πολιτικές και ουσιαστικό διάλογο, επισημαίνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως το συνέδριο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση των διαφορετικών πτυχών ενός ζητήματος που αφορά τόσο την ασφάλεια των συνόρων όσο και τις ανθρωπιστικές αξίες της κοινωνίας.

