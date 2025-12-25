ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένα αλκοτέστ τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η τροχαία σχεδιάζει την εντατικοποίηση των αλκοτέστ κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς – Τι έδειξαν οι έλεγχοι του Σαββατοκύριακου

Δεκάδες ήταν οι οδηγοί που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ αυτό το σαββατοκύριακο ύστερα από έλεγχο που έκανε η Διεύθυνση Τροχαίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία διενεργήθηκαν τουλάχιστον 9.000 αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής.

Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στους δρόμους της Αθήνας. «Όσο αυξάνονται οι έλεγχοι, αυξάνονται και οι παραβάσεις», είπε και συμπλήρωσε:

«Βλέπουμε καλύτερη εικόνα, δεν βλέπουμε τόσο συχνά το όριο τόσο υψηλό ώστε να δικαιολογείται για παράδειγμα η αυτόφωρη διαδικασία. Βλέπουμε πιο χαμηλά όρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οδηγοί που δεν καταλαβαίνουν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Ένας οργανισμός μπορεί με ένα ποτήρι αλκοόλ να δείξει ότι είναι θετικός σε αλκοτέστ και να βεβαιωθεί παράβαση».

Σημειώνεται πως οι έλεγχοι της Τροχαίας θα εντατικοποιηθούν την περίοδο των εορτών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μερομήνια των Χριστουγέννων: Τι «δείχνουν» για τον...

0
Κάθε χρόνο, την περίοδο των Χριστουγέννων, πολλοί στρέφονται σε...

Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες: Προαναγγέλλουν...

0
Αντί για το παραδοσιακό οικογενειακό τραπέζι, επέλεξαν να γιορτάσουν...

Μερομήνια των Χριστουγέννων: Τι «δείχνουν» για τον...

0
Κάθε χρόνο, την περίοδο των Χριστουγέννων, πολλοί στρέφονται σε...

Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες: Προαναγγέλλουν...

0
Αντί για το παραδοσιακό οικογενειακό τραπέζι, επέλεξαν να γιορτάσουν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες: Προαναγγέλλουν νέα φάση κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές
Επόμενο άρθρο
Μερομήνια των Χριστουγέννων: Τι «δείχνουν» για τον καιρό του νέου έτους
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Οι εορτές των Χριστουγέννων όταν δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για τους νεότερους αποτελούν ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από...

Μερομήνια των Χριστουγέννων: Τι «δείχνουν» για τον καιρό του νέου έτους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κάθε χρόνο, την περίοδο των Χριστουγέννων, πολλοί στρέφονται σε...

Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες: Προαναγγέλλουν νέα φάση κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αντί για το παραδοσιακό οικογενειακό τραπέζι, επέλεξαν να γιορτάσουν...

Η Πανήγυρις των Αγίων Δέκα Μαρτύρων στο Πάνορμο Μυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
23 Δεκεμβρίου 2025 Το πρωί της Τρίτης, 23ης Δεκεμβρίου 2025,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST