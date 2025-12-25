ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες: Προαναγγέλλουν νέα φάση κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές

Αντί για το παραδοσιακό οικογενειακό τραπέζι, επέλεξαν να γιορτάσουν στο μπλόκο, με ζωντανή μουσική και μεζέδες.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, κάνοντας λόγο για «αγώνα επιβίωσης» και καταγγέλλοντας «κυβερνητικές μεθοδεύσεις και αποτυχημένες προσπάθειες κοινωνικού αυτοματισμού».

Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί στην άκρη των δρόμων χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία, ωστόσο οι αγρότες προειδοποιούν ότι «ζεσταίνουν μηχανές».

Η ημέρα των Χριστουγέννων βρίσκει χιλιάδες αγρότες στους δρόμους. Πολλοί απομακρύνονται για λίγες ώρες και επιστρέφουν, ώστε τα μπλόκα να μην μένουν ποτέ χωρίς ισχυρή παρουσία. Ακόμη και την παραμονή των Χριστουγέννων, οι αγρότες παρέμειναν στα σημεία κινητοποίησης.

Στο μπλόκο Μαλαχιά, οι αγρότες της Αργολίδας πέρασαν την παραμονή των Χριστουγέννων, μετατρέποντας το σημείο σε μια αυθόρμητη συγκέντρωση αλληλεγγύης. Αντί για το παραδοσιακό οικογενειακό τραπέζι, επέλεξαν να γιορτάσουν στο μπλόκο, με ζωντανή μουσική και μεζέδες, σε ένα εναλλακτικό ρεβεγιόν.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές

Ανάλογες εικόνες καταγράφονται και σε άλλα μπλόκα, με τους αγρότες να προαναγγέλλουν νέα φάση κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές. Το μήνυμα δόθηκε από το μπλόκο της Νίκαιας, όπου οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν τη συνέχιση και την κλιμάκωση των δράσεων. «Εμείς ανοίξαμε τους δρόμους για να περάσουν οι πολίτες…

Η κυβέρνηση ταλαιπωρεί χιλιάδες εκδρομείς», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι «οι πολίτες πέταξαν στα σκουπίδια τον κοινωνικό αυτοματισμό».

Τις τελευταίες ημέρες, στο σημείο πραγματοποιήθηκαν συμβολικές δράσεις, με ανταλλαγή ευχών και σύντομες συνομιλίες με διερχόμενους οδηγούς. Η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου ευχήθηκε καλές γιορτές στον ελληνικό λαό, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις σχετίζονται με ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο.

