Χανιά:Ανακοίνωση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Αποχαιρετούμε με ανείπωτη θλίψη τον Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», αύριο Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ. Για τις ανάγκες της τελετής θα είναι ανοικτός ο υπαίθριος χώρος στάθμευσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων.

Θα ταφεί στον τόπο καταγωγής του, τον Βάμο Αποκορώνου, όπου προηγουμένως θα τελεστεί τρισάγιο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Παράκληση της οικογένειάς του, αντί στεφάνων να ενισχυθούν κοινωφελείς δράσεις.